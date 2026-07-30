غوميز لاعب ليفربول يغيب عن بداية الدوري الإنجليزي بسبب إصابة عضلية

قال أندوني إيراولا مدرب ليفربول، اليوم الخميس، ​إنه من المتوقع غياب المدافع جو غوميز عن بداية مشوار الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تعرض لإصابة عضلية خلال الفوز على ‌سندرلاند في ‌مباراة ودية.

واضطر غوميز (29 ​عاماً)، ‌إلى ⁠مغادرة ​الملعب بعد ⁠أقل من 10 دقائق على بداية فوز ليفربول في ناشفيل الأسبوع الماضي.

وقال إيراولا للصحافيين: «يعاني جو من إصابة عضلية. أعتقد أن الأمر ⁠كان واضحاً منذ ‌البداية بعدما ‌اشتكى منها مباشرة، ​لذلك سيعتمد الأمر ‌على تحسن حالته، ‌لكنه سيغيب لعدة أسابيع».

وأضاف: «ليست إصابة كبيرة، إنها إصابة عضلية عادية، لكن أعتقد أنه سيكون من ‌المستحيل أن يكون معنا في بداية الموسم لأننا ⁠لسنا بعيدين ⁠كثيراً عن انطلاقه».

وتشكل إصابة جوميز ضربة دفاعية لليفربول بينما يواصل الفريق استعداداته للموسم الجديد.

ويبدأ ليفربول، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة نيوكاسل يونايتد في ​23 أغسطس (آب) ​المقبل.