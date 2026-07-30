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«الاتحاد الإنجليزي» يشدد العقوبات على لاعبي «البريمرليغ» في قضايا التمييز

«الاتحاد الإنجليزي» يشدد العقوبات على لاعبي «البريمرليغ» في قضايا التمييز (أ.ف.ب)
«الاتحاد الإنجليزي» يشدد العقوبات على لاعبي «البريمرليغ» في قضايا التمييز (أ.ف.ب)
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«الاتحاد الإنجليزي» يشدد العقوبات على لاعبي «البريمرليغ» في قضايا التمييز

«الاتحاد الإنجليزي» يشدد العقوبات على لاعبي «البريمرليغ» في قضايا التمييز (أ.ف.ب)
«الاتحاد الإنجليزي» يشدد العقوبات على لاعبي «البريمرليغ» في قضايا التمييز (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، الذين ​تثبت إدانتهم بارتكاب مخالفات تتعلق بالتمييز، سيواجهون الإيقاف لمدة لا تقل عن 10 مباريات، وذلك بموجب إرشادات المخالفات الجسيمة.

وقال «الاتحاد الإنجليزي»، في بيان: «اتخاذ إجراءات مشددة أمر ضروري لمواجهة هذا السلوك المُشين، وستُلزم إرشادات العقوبات ‌المحدثة اللجان التنظيمية ‌بفرض عقوبة إيقاف ​لا ‌تقل عن 10 ​مباريات في هذه الحالات. وتشمل المخالفة الجسيمة أي سوء سلوك يتضمن إشارة صريحة أو ضمنية إلى الأصل العِرقي أو لون البشرة أو العِرق أو الجنسية أو الدين أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الإعاقة».

كانت العقوبات ‌الموصَى بها ‌من «الاتحاد الإنجليزي» بإيقاف اللاعبين ​والمدربين ومَن يَشغلون ‌المنطقة الفنية، الذين تثبت إدانتهم بارتكاب ‌مخالفات مشددة، تتراوح في السابق بين 6 و12 مباراة.

وبموجب الإرشادات المعدّلة، يمكن فرض عقوبات إيقاف أطول، إذا توافرت عوامل ‌مشددة كبيرة، كما يمكن النظر في تخفيف العقوبة إذا وُجدت ظروف مخففة وأقر الشخص بالمخالفة في أقرب فرصة.

وسيكون الحد الأدنى للإيقاف في مثل هذه الحالات 6 مباريات، ولن تُفرض عقوبات تقل عن هذا الحد إلا إذا وقعت المخالفة المشددة من خلال الكتابة فقط.

وسيواجه اللاعبون أو المسؤولون الذين تثبت إدانتهم بارتكاب مخالفة مشددة، للمرة الثانية، عقوبة ​أشد من ​تلك المفروضة عند ارتكاب المخالفة الأولى.

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