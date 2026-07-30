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الرياضة رياضة عالمية

أنشيلوتي يكشف سبب رفضه تدريب المنتخب الإيطالي

كارلو أنشيلوتي (د.ب.أ)
كارلو أنشيلوتي (د.ب.أ)
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أنشيلوتي يكشف سبب رفضه تدريب المنتخب الإيطالي

كارلو أنشيلوتي (د.ب.أ)
كارلو أنشيلوتي (د.ب.أ)

قال المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، إنه لم يرفض تدريب منتخب بلاده بسبب مسائل تتعلق بالعقد، مبدياً التزامه بعقده مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والبرازيل.

وفي لقاء مع قناة «إي إس بي إن» تحدّث أنشيلوتي للمرة الأولى عن العرض الذي قدمه المدير الرياضي السابق بالاتحاد الإيطالي باولو مالديني له، وقال أنشيلوتي: «الأمر لم يكن يتعلق بالعقد، ليس هذا هو السبب».

وأضاف: «لقد رفضت لأنني ملتزم تجاه الاتحاد البرازيلي وهذا البلد، لأنهم رحبوا بي بحفاوة كبيرة منذ عامي الأول».

وتابع أنشيلوتي: «أريد البقاء هنا، وأشكر الاتحاد الإيطالي، لكنني أريد البقاء هنا لأنني أعتقد أنه من الصواب البقاء في البلد الذي رحب بي، والمؤسسة التي منحتني الفرصة للعمل».

وكان أنشيلوتي قد تولى تدريب المنتخب البرازيلي منذ عام مضى، وقد وقع على عقد يبقيه مع الفريق حتى كأس العالم 2030، وذلك قبل انطلاق كأس العالم الأخيرة.

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