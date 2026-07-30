عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

رسمياً… أوروبا تقاطع بطولات «فيفا» اعتراضاً على بيع حصة من كأس العالم للمستثمرين

المنتخبات الأوروبية لن تشارك في أي بطولة ينظمها «فيفا» طالما بقي المشروع قائماً (يويفا)
المنتخبات الأوروبية لن تشارك في أي بطولة ينظمها «فيفا» طالما بقي المشروع قائماً (يويفا)
TT
TT

رسمياً… أوروبا تقاطع بطولات «فيفا» اعتراضاً على بيع حصة من كأس العالم للمستثمرين

المنتخبات الأوروبية لن تشارك في أي بطولة ينظمها «فيفا» طالما بقي المشروع قائماً (يويفا)
المنتخبات الأوروبية لن تشارك في أي بطولة ينظمها «فيفا» طالما بقي المشروع قائماً (يويفا)

قررت الاتحادات الوطنية الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مقاطعة جميع البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، احتجاجاً على خطته الرامية إلى بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم ومستقبل بطولاته إلى مستثمرين من القطاع الخاص.

وجاء القرار خلال اجتماع افتراضي ضم الاتحادات الـ55 المنضوية تحت مظلة يويفا، حيث تم الاتفاق بالإجماع على رفض المشروع، قبل أن يؤكد الاتحاد الأوروبي القرار في بيان رسمي شدد فيه على أن جميع أعضائه «يرفضون بشكل قاطع وبالإجماع مقترح فيفا لنقل ملكية حصص في كأس العالم وغيرها من بطولاته إلى مستثمرين من القطاع الخاص».

وأوضح البيان أن المنتخبات الأوروبية لن تشارك في أي بطولة ينظمها فيفا طالما بقي المشروع قائماً، ما لم يتم سحبه بالكامل مع تقديم ضمانات قانونية ملزمة بعدم طرح ملكية بطولات فيفا للاستثمار الخاص مستقبلاً.

ويعني القرار أن أول بطولة قد تتأثر بالمقاطعة ستكون كأس العالم للسيدات في البرازيل الصيف المقبل، تليها كأس العالم للرجال 2030 المقررة في إسبانيا والبرتغال والمغرب، في حال استمرار الأزمة دون تسوية.

وكان «فيفا» قد أعلن الثلاثاء الماضي تأسيس شركة جديدة تحمل اسم فيفا فوروارد إنتربرايز، تتولى إدارة الحقوق التجارية لبطولاته الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم وكأس العالم للأندية، مع احتفاظ فيفا بالأغلبية والسيطرة على الشركة.

ويتضمن المشروع بيع ما يصل إلى 21 في المائة من الشركة الجديدة لمستثمرين، بهدف جمع 4.2 مليار دولار، سيتم ضخها في برنامج تمويل جديد لتوزيع الأموال على الاتحادات الوطنية الأعضاء.

ويحتاج المشروع إلى موافقة الاتحادات الـ211 الأعضاء في فيفا، إضافة إلى مجلس الاتحاد الدولي، قبل 19 سبتمبر (أيلول)، حتى تصبح الأموال متاحة مطلع عام 2027.

ودافع رئيس فيفا جياني إنفانتينو عن المبادرة، معتبراً أن تطوير الجانب التجاري يمثل «الخطوة الطبيعية التالية» لتطوير كرة القدم، مؤكداً أن الاتحاد الدولي سيحتفظ بدوره كجهة حاكمة للعبة دون أي تدخل خارجي.

وجاء بيان يويفا شديد اللهجة، مؤكداً أن كأس العالم «ليست منتجاً استثمارياً»، وأنها إرث رياضي عالمي بُني عبر أجيال من اللاعبين والجماهير والمنتخبات، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منه لمستثمرين.

وأضاف أن دخول مستثمرين إلى ملكية بطولات «فيفا» سيغيّر طبيعة كرة القدم بصورة دائمة، لأن القرارات المتعلقة بالتقويم الدولي وشكل البطولات ومستقبل اللعبة ستصبح مرتبطة بعوائد المساهمين بدلاً من مصلحة كرة القدم.

وأكد البيان أن أوروبا لن تمنح هذا النموذج أي شرعية، مشدداً على أن «بعض الأشياء أهم من أن تُباع، وكأس العالم تنتمي لكرة القدم وستظل كذلك».

كما انتقد «يويفا» الطريقة التي أُدير بها المشروع، معتبراً أن «فيفا» صاغ الخطة سراً ودفع بها نحو الاعتماد دون أي مشاورات حقيقية مع الاتحادات القارية والوطنية، ووصف ذلك بأنه «فشل قيادي جسيم» و«محاولة لفرض الأمر الواقع».

مواضيع
فيفا كرة القدم سويسرا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الضغوط تتصاعد على إنفانتينو... نائب رئيس «فيفا» ينضم إلى المعترضين

رياضة عالمية جياني إنفانتينو (د.ب.أ)

الضغوط تتصاعد على إنفانتينو... نائب رئيس «فيفا» ينضم إلى المعترضين

دخلت أزمة خطة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، الخاصة ببيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم، مرحلة جديدة من التصعيد.

شوق الغامدي (الرياض )
رياضة عالمية ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (رويترز)
رياضة عالمية

رابطة الدوريات العالمية تطالب «فيفا» بسحب خطط بيع «كأس العالم»

طالبت رابطة الدوريات العالمية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسحب خططه المثيرة للجدل لبيع حصص في شركة جديدة لكأس العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن )
رياضة عالمية دعا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاتحادات الأعضاء فيه إلى «دراسة» مشروع نظيره الدولي (رويترز)
رياضة عالمية

«كاف» يدعو أعضاءه إلى دراسة مشروع «فيفا» التجاري

دعا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاتحادات الأعضاء فيه إلى «دراسة» مشروع نظيره الدولي (فيفا)، القاضي بإنشاء شركة تجارية مفتوحة أمام المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية دونالد ترمب وإنفانتينو خلال تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم (د.ب.أ)
رياضة عالمية

«ارتباطات ترمب» تضع مشروع إنفانتينو تحت المجهر السياسي في الولايات المتحدة

أثار مشروع جياني إنفانتينو لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم جدلاً سياسياً داخل الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية ديبي هيويت رئيسة الاتحاد الإنجليزي لم تكن على علم بمخططات انفانتينو رغم أنها عضو في فيفا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ضغوط على الاتحاد الإنجليزي للتلويح بمقاطعة كأس العالم

تصاعدت الضغوط على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لاتخاذ موقف أكثر حدة تجاه رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جياني إنفانتينو.

«الشرق الأوسط» (لندن)