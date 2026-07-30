«كاف» يدعو أعضاءه إلى دراسة مشروع «فيفا» التجاري

دعا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاتحادات الأعضاء فيه إلى «دراسة» مشروع نظيره الدولي (فيفا)، القاضي بإنشاء شركة تجارية مفتوحة أمام المستثمرين من القطاع الخاص، و«المشاركة في عملية التشاور» التي أطلقتها الهيئة الكروية العالمية.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان مساء الأربعاء: «سيَعقد رئيس (كاف)، باتريس موتسيبي، اجتماعاً للجنة التنفيذية لـ(كاف) الأسبوع المقبل من أجل دراسة وتقييم المبادرة المقترحة المسماة (فيفا فوروورد إنتربرايز)».

وكشف «فيفا»، الثلاثاء، عن مشروع ينصُّ على إنشاء شركة تحمل اسم «فيفا فوروورد إنتربرايز»، تتولى إدارة أنشطته التجارية (البث والرعاية وبيع التذاكر ومنح التراخيص) وأنشطته المرتبطة بالفعاليات (كأس العالم وكأس العالم للأندية وغيرهما).

وسيكون بإمكان مستثمرين من القطاع الخاص امتلاك حصص فيها، لكنهم سيبقون مساهمي أقلية، وفق ما تعهَّد به «فيفا» الذي يأمل في جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار، على أساس تقييم الشركة الجديدة بنحو 20 مليار دولار.

وإذا أبصر المشروع النور، فقد يحصل كل من الاتحادات الـ211 الأعضاء في «فيفا» على منحة استثنائية بقيمة 20 مليون دولار مطلع عام 2027، كما سترتفع مخصصاته خلال الفترة 2027 - 2030 من 8 ملايين إلى 20 مليون دولار.

غير أنَّ هذا المشروع الذي وصفه رئيس «فيفا» جاني إنفانتينو، الأربعاء، بأنه «فرصة ذهبية لتعزيز تطوير الرياضة على المستوى العالمي»، واجه انتقادات كثيرة، لا سيما من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، وأبرز الاتحادات الأوروبية الكروية، والاتحاد الأوروبي التي ترى فيه مثالاً جديداً على تحويل الرياضة إلى سلعة تجارية، وسط شبهات تتعلق بتضارب المصالح.

وأعرب كل من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) والاتحاد الآسيوي عن أسفهما لكون المشروع كُشف عنه للعلن من دون استشارة الاتحادات الـ211 الأعضاء في «فيفا» مسبقاً.

من جانبه، أكد «كاف» أنه «ملتزم بمواصلة المشاورات (...) بهدف دعم زيادة الموارد المالية وغيرها من الموارد المُخصَّصة لتطوير ونمو كرة القدم في أفريقيا والعالم».