«الدفاع الكويتية»: وفاة عامل جراء عدوان إيراني استهدف مبنى شركة صينية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية وفاة عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمبنى تابع لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد، جراء عدوان إيراني آثم.

وقال العقيد الركن سعود العطوان، المتحدِّث الرسمي للوزارة في بيان، إنَّ الجهات المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف العطوان أنَّ القوات المسلحة تؤكد استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.