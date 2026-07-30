السعودية تجدد إدانتها الهجمات الإيرانية على الأردن... وتؤكد دعمها الكامل

أعربت السعودية عن إدانتها، بأشدِّ العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية على المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأردن وشعبه الشقيق، ودعمها جميع الإجراءات التي يتخذها لحماية أمنه وسيادته في مواجهة الاعتداءات المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حُسن الجوار.

وشدَّدت، في بيان لوزارة خارجيتها، على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية التي تستهدف الأردن ودول المنطقة، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتجنيبها مزيداً من التصعيد والتوتر.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أعلن أنَّ الدفاعات الجوية تعاملت، فجر الخميس، مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي البلاد، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المُعدَّة لهذه الغاية.

وأكد المتحدث أنَّ إجراءات الاعتراض نُفِّذت بكفاءة واحترافية؛ ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي البلاد، دون تسجيل أي إصابات بشرية.