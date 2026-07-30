الشرطة الألمانية: جهاز أمن الدولة يحقق في تهديد شابين ليهودي ببرلين

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية أن جهاز أمن الدولة يباشر التحقيق في حادثة «ذات طابع معادٍ للسامية» وقعت في حي برلين-ميته (حي وسط) بالعاصمة الألمانية برلين.

وكان الحاخام شلومو أفاناسيف، عضو مجلس إدارة الطائفة اليهودية «كهال أداس يسرائيل»، نشر أول من أمس (الثلاثاء) مقطع فيديو للحادثة عبر منصة «إكس»، ويظهر في التسجيل شاب يؤدي تحية الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر علناً في أحد الشوارع.

وكتب أفاناسيف معلقاً: «في برلين، تعرض عضو قيادي في طائفتي اليهودية (كهال أداس يسرائيل) أثناء توجّهه إلى الكنيس لتهديد بالقتل».

وأضاف، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أن المشتبه به ومرافقه وجّها أيضاً إهانات «معادية للسامية» إلى هذا العضو في الطائفة.

كما نشر أفاناسيف صورة يظهر فيها المشتبه به جالساً داخل سيارة للشرطة، في حين يقف إلى جانبه أحد أفراد الشرطة. وجاء في التعليق: «ألقت الشرطة القبض على أحد المشتبه بهما».

وقال متحدث باسم شرطة برلين، بشأن الواقعة التي حدثت يوم الجمعة الماضي، إن الشرطة على علم بها، مضيفاً: «وبما أن القضية لا تزال قيد التحقيق، فلا يمكن لشرطة برلين الإدلاء بأي معلومات إضافية في الوقت الراهن».

من جانبها، أعادت السفارة الإسرائيلية نشر مقطعَي الفيديو، وكتبت عبر منصة «إكس»: «لقد تغير شيء ما في ألمانيا. شابان مسلمان يهددان يهودياً بالقتل أثناء توجّهه إلى الكنيس». وأضافت أن من واجب الشرطة منع هؤلاء من ارتكاب مثل هذه الأفعال، واستطردت: «لكن التصدي لهذه الظاهرة بحيث يعود أمثال هؤلاء للشعور بالخزي بدلاً من التفاخر بأفعالهم، هو واجب مجتمعي».