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الرياضة رياضة سعودية

3 أندية أوروبية تتنافس على كونيه نيوم

كونيه لاعب نيوم خلال مشاركته في ودية غرناطة قبل أيام (موقع نادي نيوم)
كونيه لاعب نيوم خلال مشاركته في ودية غرناطة قبل أيام (موقع نادي نيوم)
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3 أندية أوروبية تتنافس على كونيه نيوم

كونيه لاعب نيوم خلال مشاركته في ودية غرناطة قبل أيام (موقع نادي نيوم)
كونيه لاعب نيوم خلال مشاركته في ودية غرناطة قبل أيام (موقع نادي نيوم)

أصبح أمادو كونيه لاعب فريق نيوم، والبالغ من العمر 21 عاماً، محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية، وذلك وفقاً لمصادر موقع «فوت ميركاتو».

وأكدت المصادر أن نادي وست هام الإنجليزي يتابع عن كثب وضع اللاعب الدولي الشاب، كما أبدى نادٍ إنجليزي آخر اهتمامه باللاعب، وهو ليدز يونايتد، بالإضافة إلى نادي أتلانتا الإيطالي الذي يقدر أيضاً إمكانيات اللاعب.

ولعب أمادو كونيه خلال الموسم الماضي 33 مباراة بقميص نيوم سجل خلالها هدفين، وصنع هدفاً، وظهر بشكل مميز في خط الوسط خلال الموسم الماضي، وحجز مركزاً أساسياً في تشكيلة المدرب غالتييه.

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