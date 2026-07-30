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الرياضة رياضة سعودية

والد ندياي: ابني لا ينوى الانتقال إلى الهلال

إيليمان ندياي (أ.ف.ب)
إيليمان ندياي (أ.ف.ب)
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والد ندياي: ابني لا ينوى الانتقال إلى الهلال

إيليمان ندياي (أ.ف.ب)
إيليمان ندياي (أ.ف.ب)

تحدث والد إيليمان ندياي لاعب نادي إيفرتون ومنتخب السنغال لموقع «وي وي سبورت» السنغالي حول مستقبل ابنه الذي يرتبط بالانتقال إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال والد إيليمان ندياي في بيان للموقع السنغالي: «اتصل بي الكثير من الناس ليخبروني بأن إيليمان سيغادر، لكن اطمئنوا، فهو لن يذهب إلى أي مكان».

يكمل: «اتصل بي هذا الصباح، وأخبرني بأنه لا ينوي الذهاب إلى نادي الهلال السعودي».

وأوضح والد اللاعب أن ابنه لا يزال يركز على تطوير مهاراته الرياضية، وقال: «لا تزال لديه خطط، وهو يعلم أنه يجب عليه مواصلة العمل بجد أكبر. السنغال بحاجة إليه كما أنه بحاجة إلى السنغال، كل ما يفعله اليوم يفعله من أجل بلاده».

وتبلغ قيمة إيليمان ندياي السوقية 55 مليون يورو وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص بالقيم السوقية وتم ربطه بالانتقال إلى نادي الهلال خلال السوق الصيفية الحالية.

وارتدى اللاعب السنغالي قميص إيفرتون في 71 مباراة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 3 أهداف.

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