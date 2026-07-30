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غريليش يرد على شائعات استبعاده: ما زلت أتعافى

جاك غريليش (رويترز)
جاك غريليش (رويترز)
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غريليش يرد على شائعات استبعاده: ما زلت أتعافى

جاك غريليش (رويترز)
جاك غريليش (رويترز)

رد جاك غريليش على ما يُشاع عن استبعاده من قبل الإيطالي إنتسو ماريسكا، المدرب الجديد لفريقه مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

وغاب غريليش عن رحلة سيتي إلى هونغ كونغ وسيول استعداداً لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

واعتُبر غياب الجناح الإنجليزي البالغ 30 عاماً مؤشراً إلى أنه لن يكون ضمن خطط ماريسكا للموسم المقبل.

لكن غريليش رد على ذلك، مؤكداً أنه لا يزال يتعافى من عملية جراحية في القدم خضع لها في فبراير (شباط) وتسببت في إنهاء موسمه.

وكتب تعليقاً على منشور حُذف لاحقاً الخميس على «إنستغرام»: «أود فقط أن أعلمكم أني ما زلت أتعافى من إصابة، ولذلك لا أتدرب حتى الآن»، مضيفاً: «لم يتم +استبعادي+، بالتالي توقفوا عن قول هذا الهراء. شكراً».

وانتقل غريليش إلى سيتي عام 2021 في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني (133 مليون دولار) قادماً من فريق بداياته أستون فيلا، وأحرز مع الفريق ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ضمن تشكيلة سيتي التي حققت الثلاثية التاريخية في موسم 2022-2023، لكنه فقد تدريجياً مكانته عند المدرب السابق الإسباني بيب غوارديولا وسط تقارير عن سلوكه خارج الملعب.

وانضم غريليش الموسم الماضي إلى إيفرتون على سبيل الإعارة، لكنه كثف من برنامج تعافيه في الأسابيع الأخيرة في محاولة لإثبات جدارته أمام ماريسكا.

وعلق ماريسكا على وضع اللاعب الذي يدخل الموسم الأخير من عقده مع سيتي، قائلاً: «في الوقت الحالي، هو هنا. تربطني علاقة جيدة بجاك... كما أننا نبقى على تواصل، والسبب في ذلك أنه يملك قلباً كبيراً وهو شخص طيب جداً».

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