«الآسيوي» يوبخ «فيفا»: إجراءاتكم الأحادية غير مقبولة

هاجم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، الاتحاد الدولي (فيفا) لعدم التشاور معه بشأن خطته لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كأس العالم، مطالباً بمنح الاتحادات مزيداً من الوقت لدراسة المقترح، في انتكاسة جديدة لمساعي الهيئة الدولية لاعتماده.

وفي رسالة شديدة اللهجة إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء، البالغ عددها 47 اتحاداً، واطلعت عليها «رويترز»، حذّر رئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، من أن المقترح لن يكتب له النجاح من دون دعم جميع الاتحادات القارية، في إشارة إلى المعارضة القوية التي تبديها أوروبا تجاه الخطة.

وكتب الشيخ سلمان: «يلاحظ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقلق بالغ وخيبة أمل شديدة أن (فيفا) لم يتشاور معه على أي مستوى قبل الإعلان عن هذا المقترح، كما أنه لم يتلقَّ أي تحليل تفصيلي للجوانب الإدارية أو المالية أو القانونية للمقترح أو لتداعياته المحتملة، وهو أمر غير مقبول تماماً».

وأضاف: «يشعر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقلق عميق من أن الإجراءات الأحادية التي يتخذها (فيفا) تبدو كأنها تقوّض الأسس ذاتها لكرة القدم القارية، القائمة على التضامن والتعاون والشفافية».

وتزيد هذه الانتقادات الصريحة الضغوط على رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، صاحب الخطة المثيرة للجدل التي تقضي بإنشاء كيان جديد تابع له بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وغيرها من البطولات التابعة لـ«فيفا»، مع طرح حصص أقلية أمام مستثمرين خارجيين.

وفوجئت الاتحادات القارية والوطنية بالمقترح عند الإعلان عنه، فيما قوبل برفض قاطع من الاتحاد الأوروبي (يويفا).

كما انتقد اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) «فيفا» هذا الأسبوع بسبب غياب التشاور المسبق بشأن الخطة. وكان إنفانتينو قد عرض على الاتحادات الأعضاء الـ211 في «فيفا» الحصول على 40 مليون دولار لكل اتحاد في حال الموافقة على المقترح بحلول 19 سبتمبر (أيلول)، ضمن حزمة تمويلية بقيمة 10 مليارات دولار، تُصبح متاحة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2027. أما في حال رفض المقترح، فستعود الحزمة إلى مستواها السابق البالغ 2.7 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 10 ملايين دولار لكل اتحاد عضو.

وقال الشيخ سلمان إن الاتحاد الآسيوي فوجئ بضيق المهلة الزمنية المخصصة لدراسة المقترح، مؤكداً أن «مثل هذه القرارات ينبغي أبداً عدم التسرع في اتخاذها»، وأن الاتحاد سيتواصل مباشرة مع «فيفا» للحصول على مزيد من الإيضاحات. وكتب: «يؤمن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيماناً راسخاً بضرورة إتاحة الوقت الكافي لإجراء تقييم شامل، بما في ذلك استكمال إجراءات المراجعة القانونية والإدارية اللازمة».

ولم يصدر أي تعليق فوري من «فيفا» رداً على طلب «رويترز» للتعقيب على الرسالة.

وقال إنفانتينو إن «فيفا» يعتزم طرح المقترح على الاتحادات الأعضاء للتصويت، قبل إحالته إلى مجلسه لاتخاذ القرار النهائي. لكن الشيخ سلمان شدد على أن المقترح يحتاج إلى دعم الاتحادات القارية الستة كافة.

وكتب: «لن تنجح مثل هذه المبادرة من دون دعم جميع الاتحادات القارية، وهو ما لا يتوفر حالياً».

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي (كاف) الأسبوع المقبل لدراسة المقترح، في حين أعلن اتحاد الأوقيانوس لكرة القدم، أصغر الاتحادات القارية، ويضم 11 عضواً أنه سيناقشه خلال اجتماع الشهر المقبل.

ولم يصدر حتى الآن أي موقف علني من اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول).

كما انضمت هيئات تُمثل اللاعبين إلى معارضي الخطة، إذ حذر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) من أن المقترح قد يُعيد تشكيل الحوافز التي تقوم عليها البطولات التي يتنافس فيها اللاعبون، ويبنون مسيراتهم الاحترافية بصورة يصعب التراجع عنها.

وانضم اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين الأسترالي إلى هذه الانتقادات، الخميس، عادّاً أن «فيفا» يمارس ضغوطاً على الاتحادات الأعضاء لتمرير المقترح.