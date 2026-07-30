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الأرجنتيني كاسترو من بولونيا إلى روما

سانتياغو كاسترو (رويترز)
سانتياغو كاسترو (رويترز)
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الأرجنتيني كاسترو من بولونيا إلى روما

سانتياغو كاسترو (رويترز)
سانتياغو كاسترو (رويترز)

انتقل المهاجم الأرجنتيني الشاب سانتياغو كاسترو من بولونيا الإيطالي إلى منافسه المحلي روما، وفق ما أعلن نادي العاصمة المشارِك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولم يحدِّد روما قيمة التعاقد مع ابن الـ21 عاماً، لكن الصحافة الإيطالية قدَّرت الصفقة بقرابة 35 مليون يورو.

وسجَّل كاسترو الذي كان في استقباله المئات من مشجعي روما، الاثنين، في العاصمة خلال إجراء الفحص الطبي الروتيني، 7 أهداف الموسم الماضي في الدوري الإيطالي.

وسيلعب الأرجنتيني الذي سيحمل رقم 9، في خط هجوم نادي العاصمة بجانب مواطنه باولو ديبالا، والهولندي دونييل مالين الذي تألق الموسم الماضي بتسجيله 14 هدفاً في 18 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي.

وبقيادة مدرب أتالانتا السابق جان بييرو غاسبيرني، أنهى روما دوري الموسم الماضي في المركز الثالث، ليحقِّق أفضل ترتيب له منذ موسم 2017 - 2018.

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رياضة كرة القدم الدوري الإيطالي روما دوري أبطال أوروبا إيطاليا

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