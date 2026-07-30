عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

لو كلوس يحطم الرقم القياسي لميداليات ألعاب الكومنولث

تشاد لو كلوس (رويترز)
تشاد لو كلوس (رويترز)
TT
TT

لو كلوس يحطم الرقم القياسي لميداليات ألعاب الكومنولث

تشاد لو كلوس (رويترز)
تشاد لو كلوس (رويترز)

فاز السباح الجنوب أفريقي المخضرم تشاد لو كلوس بميداليته الحادية والعشرين في دورات ألعاب الكومنولث، لينفرد بصدارة قائمة أكثر الرياضيين تتويجاً بالميداليات في تاريخ البطولة، متجاوزاً الأسترالية إيما ماكيون.

وساهم السباح البالغ من العمر 34 عاماً في إحراز جنوب أفريقيا الميدالية البرونزية في سباق التتابع المتنوع أربعة في 100 متر للرجال، بعدما شارك في مرحلة الفراشة، ليضيف بذلك الميدالية الثالثة إلى رصيده في نسخة 2026، عقب فوزه بفضية التتابع المتنوع المختلط أربعة في 100 متر وبرونزية التتابع الحر أربعة في 100 متر للرجال.

ويضم سجله القياسي 21 ميدالية، بواقع سبع ذهبيات، وخمس فضيات، وتسع برونزيات، حصدها على مدار خمس مشاركات متتالية في ألعاب الكومنولث. وكانت البداية في دورة دلهي عام 2010 حين كان في الثامنة عشرة من عمره، وأحرز خمس ميداليات، قبل أن يضيف سبع ميداليات أخرى في غلاسجو عام 2014.

وواصل لو كلوس تألقه بحصد خمس ميداليات في دورة جولد كوست 2018، ثم أضاف ميدالية أخرى في دورة برمنغهام 2022.

وقال عقب سباق التتابع: «كان الأمر مؤثراً للغاية، لكنني أعتقد أن الميداليتين الأوليين في هذه الدورة كانتا أكثر أهمية بالنسبة لي، لأنني اضطررت إلى تجاوز تحد كبير. أما الليلة، فكان علي فقط الحفاظ على هدوئي وإنجاز المهمة».

وأضاف: «الطريقة التي سبح بها الفتيان والفتيات كانت رائعة. لقد بذلوا كل ما لديهم. كانوا يرددون باستمرار: 'نفعل ذلك من أجل تشاد' قبل نزولهم إلى المسبح، وهذا يعني لي الكثير».

ويعد لو كلوس أيضاً أحد أبرز أبطال السباحة الأولمبية، بعدما فاجأ العالم في أولمبياد لندن 2012 حين تفوق على الأميركي الأسطوري مايكل فيلبس بفارق 0.05 ثانية فقط، ليحرز ذهبية سباق 200 متر فراشة.

وكان فيلبس آنذاك متوجاً برصيد 14 ذهبية أولمبية، ولم يتعرض لأي هزيمة في هذا السباق منذ عام 2001.

كما أحرز لو كلوس ميداليات أولمبية في دورة ريو دي جانيرو 2016، وشارك لاحقاً في ألعاب طوكيو وباريس.

وكان قد أكد في تصريحات سابقة تطلعه إلى التأهل لأولمبياد لوس أنجليس 2028، الذي قد يكون مشاركته الأولمبية الخامسة.

مواضيع
رياضة العاب القوى أولمبياد اسكوتلندا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

غريليش يرد على شائعات استبعاده: ما زلت أتعافى

رياضة عالمية جاك غريليش (رويترز)

غريليش يرد على شائعات استبعاده: ما زلت أتعافى

رد جاك غريليش على ما يُشاع عن استبعاده من قبل الإيطالي إنتسو ماريسكا، المدرب الجديد لفريقه مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي (الاتحاد الآسيوي)
رياضة عالمية

«الآسيوي» يوبخ «فيفا»: إجراءاتكم الأحادية غير مقبولة

هاجم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، الاتحاد الدولي (فيفا) لعدم التشاور معه بشأن خطته لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)
رياضة عالمية راوول أسينسيو (رويترز)
رياضة عالمية

الإصابة تُبعد أسينسيو عن ريال مدريد في بداية الموسم

يغيب مدافع ريال مدريد راوول أسينسيو عن بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب إصابة في الفخذ، وفق ما أعلن وصيف بطل الموسم الماضي الخميس.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية سانتياغو كاسترو (رويترز)
رياضة عالمية

الأرجنتيني كاسترو من بولونيا إلى روما

انتقل المهاجم الأرجنتيني الشاب سانتياغو كاسترو من بولونيا الإيطالي إلى منافسه المحلي روما، وفق ما أعلن نادي العاصمة المشارِك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية اتحاد اللاعبين الأسترالي قال نشعر بقلق بالغ إزاء غياب الشفافية المحيط بهذا المقترح (د.ب.أ)
رياضة عالمية

اتحاد اللاعبين المحترفين في أستراليا: كأس العالم ليست للبيع

انضم اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في أستراليا، الخميس، إلى الأصوات المنتقدة لخطة الاتحاد الدولي (فيفا) لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (سيدني (أستراليا) )