ألكاراس يظهر بإطلالة جديدة قبل عودته المرتقبة لملاعب التنس

فاجأ نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراس مُتابعيه بإطلالة جديدة، قبل عودته المرتقبة إلى الملاعب، بعدما نشر مجموعة من الصور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها بتسريحة شعر جديدة تعتمد على الضفائر.

وبات تغيير المظهر عادةً لدى اللاعب الإسباني قبل المشاركة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، إذ سبق أن ظهر بقَصة شعر مختلفة قبل انطلاق البطولة الأميركية في مواسم سابقة، وفق ما ذكر الموقع الرسمي لصحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الخميس.

ويواصل ألكاراس استعداداته للعودة إلى المنافسات، بعدما ابتعد عن الملاعب منذ 14 أبريل (نيسان) الماضي، على أثر تعرضه لإصابة قوية في معصمه الأيمن، خلال مشاركته في بطولة برشلونة.

ومن المتوقع أن يسجل المصنف الثالث على العالم عودته للملاعب عبر بطولة سينسيناتي للأساتذة فئة 1000 نقطة، المقررة إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 23 أغسطس (آب) المقبل، ضمن تحضيراته لخوض بطولة أميركا المفتوحة، آخِر بطولات «الغراند سلام» الأربع الكبرى لهذا الموسم.