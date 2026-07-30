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الرياضة رياضة عالمية

ديوكوفيتش يعلن عودته للمشاركة في دورة سينسيناتي للألف نقطة

نوفاك ديوكوفيتش (د.ب.أ)
نوفاك ديوكوفيتش (د.ب.أ)
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ديوكوفيتش يعلن عودته للمشاركة في دورة سينسيناتي للألف نقطة

نوفاك ديوكوفيتش (د.ب.أ)
نوفاك ديوكوفيتش (د.ب.أ)

سيعود الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً سابقاً، إلى المنافسات من خلال مشاركته في دورة سينسيناتي للألف نقطة في كرة المضرب، المقررة بين 13 و23 أغسطس (آب) المقبل.

وستأتي هذه المشاركة بعد نحو شهر من خروجه من الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وقال ديوكوفيتش (39 عاماً)، المصنف الخامس عالمياً حالياً، الخميس، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «إنستغرام»، وأعادت دورة سينسيناتي نشره: «يسعدني أن أعلن أنني سأعود للمشاركة في دورة سينسيناتي».

وأضاف: «ستكون هذه أول مشاركة لي في البطولة منذ عام 2023، عندما خُضت أحد أفضل النهائيات من ثلاث مجموعات في بطولات الماسترز خلال مسيرتي».

كان النجم الصربي قد تُوج بلقب نسخة 2023 بعد فوزه في نهائي ماراثوني على الإسباني كارلوس ألكاراس 5-7 و7-6 (9-7) و7-6 (7-4)، في مباراة استغرقت ثلاث ساعات و49 دقيقة.

ويخوض ديوكوفيتش، الذي باتت مشاركاته خارج بطولات «الغراند سلام» أكثر ندرة في السنوات الأخيرة، أول دورة له منذ خسارته في نصف نهائي «ويمبلدون» أمام الإيطالي يانيك سينر، الذي تُوِّج لاحقاً باللقب.

وكان اللاعب الصربي قد اشتكى مراراً، في الآونة الأخيرة، من مشكلات بدنية، في وقت تزداد فيه التكهنات بشأن اقتراب اعتزاله

كما سبق أن أعلن انسحابه من دورة مونتريال للألف نقطة، التي ستُقام بين 2 و13 أغسطس.

وبعد مشاركته المرتقبة في سينسيناتي، سيتجه ديوكوفيتش إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، المقررة بين 30 أغسطس و13 سبتمبر (أيلول) المقبلين، حيث يسعى إلى إحراز لقبه الخامس والعشرين القياسي في البطولات الكبرى.

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