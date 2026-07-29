عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:56 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

دورة واشنطن: شيلتون يعبر إلى ثمن النهائي... وإقصاء فينوس وليامس

بن شيلتون (أ.ف.ب)
بن شيلتون (أ.ف.ب)
TT
TT

دورة واشنطن: شيلتون يعبر إلى ثمن النهائي... وإقصاء فينوس وليامس

بن شيلتون (أ.ف.ب)
بن شيلتون (أ.ف.ب)

تأهل الأميركي بن شيلتون بصعوبة إلى ثمن نهائي دورة واشنطن لكرة المضرب، بعدما تغلب على مواطنه المتأهل من التصفيات مارتن دام 6-4 و4-6 و6-4 عقب مباراة توقفت بسبب الأمطار الثلاثاء.

وعانى شيلتون بعد استئناف المباراة إثر توقف دام أكثر من ساعتين، لكنه نجح في حسم المواجهة أمام دام، في أول مباراة له هذا الموسم على الملاعب الصلبة استعداداً لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وقال اللاعب الأعسر البالغ 23 عاماً، والساعي لإحراز لقبه الرابع هذا الموسم في دورات رابطة اللاعبين المحترفين (إيه تي بي) بعد تتويجه في دالاس، وميونيخ، وشتوتغارت: «أنا سعيد لأنني حافظت على هدوئي الذهني، وكنت صلباً بما يكفي لتجاوز هذه المباراة».

وسيواجه شيلتون في ثمن النهائي المصنف الثاني في الدورة الفرنسي أوغو أومبير الفائز على الأميركي الآخر أندريس مارتن 6-2 و7-5.

وكان شيلتون متقدماً 6-4 و4-3 عندما توقفت المباراة. وبعد استئنافها، حافظ دام على إرساله 4-4، ثم كسر إرسال منافسه 5-4، وحسم شوط إرساله مجدداً، والمجموعة 6-4.

وبعد تبادل كسر الإرسال في الشوطين الثالث والرابع من المجموعة الحاسمة، نجح شيلتون في كسر إرسال منافسه في الشوط العاشر 6-4، منهياً اللقاء بعد ساعتين وتسع دقائق.

وقال شيلتون: «كانت مباراة صعبة، إذ كنت مسيطراً، وأشعر بأنني ألعب بشكل جيد جداً، ثم جاء التوقف بسبب الأمطار قبل أن يعود المنافس بقوة كبيرة. كان من الصعب تقبُّل خسارة المجموعة الثانية بالطريقة التي حدثت، لكنني سعيد بالطريقة التي قاتلت بها».

كاميل مايخشاك (أ.ف.ب)

وتخطّى البولندي كاميل مايخشاك عقبة الأميركي تومي بول 7-5 و7-6 (7-4)، ضارباً بذلك موعداً في الدور المقبل مع لاعب أميركي آخر هو تايلور فريتس المصنف الثالث في الدورة.

وحقّق المتأهل من التصفيات كروز هيويت (17 عاماً)، نجل النجم الأسترالي لايتون هيويت المصنّف الأول عالمياً سابقاً، أول فوز له في دورات «إيه تي بي» بتخطيه الأميركي ماركوس جيرون 6-3 و6-4، على أن يواجه الفائز بين مواطنه المصنّف الأول أليكس دي مينور، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وللمفارقة، فإن مدرّب دي مينور هو لايتون هيويت.

وتغلّب التشيكي ياكوب منشيك السابع على الأميركي تريفور سفايدا 6-2 و6-7 (5-7) و6-3، ليواجه في ثمن النهائي أميركي آخر هو براندون ناكاشيما الفائز على الأرجنتيني توماس مارتين إيتشيفيري 6-3 و6-4.

كما يلعب الإسباني رافايل خودار الفائز على الفرنسي أرتور فيس الثامن 7-6 (7-5) و6-3، في ثمن النهائي مع الياباني المخضرم كي نيشيكوري.

فينوس وليامس (أ.ف.ب)

وفي منافسات السيدات، تلقّت الأميركية المخضرمة فينوس وليامس (46 عاماً) والمتوجة بسبعة ألقاب في الغراند سلام في الفردي، خسارتها الثانية عشرة توالياً، بسقوطها أمام النمساوية أناستاسيا بوتابوفا 3-6 و3-6.

ولم تحقق وليامس أي فوز في إحدى دورات رابطة اللاعبات المحترفات (دبليو تي إيه) منذ تفوقها على مواطنتها بايتون ستيرنز في الدور الأول من دورة واشنطن العام الماضي.

وتواجه بوتابوفا في ثمن النهائي الروسية دايانا شنايدر الرابعة.

وقلبت الفلبينية ألكسندرا إيالا تأخرها أمام الصينية جنغ تشينوين إلى فوز 4-6 و6-4 و6-1 بعد ساعتين و26 دقيقة من اللعب، لتلتقي مع حاملة اللقب الكندية ليلى فرنانديز في ثمن النهائي.

وجذبت إيالا (21 عاماً) الأنظار عالمياً بعد فوزها على البولندية إيغا شفيونتيك في ويمبلدون، لتصبح أول لاعبة فلبينية تبلغ ثمن النهائي في إحدى بطولات الغراند سلام.

مواضيع
رياضة تنس أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

سورينام تُعين الهولندي هينك فريزر مدرباً لمنتخبها

رياضة عالمية هينك فريزر (رويترز)

سورينام تُعين الهولندي هينك فريزر مدرباً لمنتخبها

أعلنت سورينام، الأربعاء، عن تعيين اللاعب الدولي الهولندي السابق هينك فريزر مدرباً لمنتخبها الوطني لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
رياضة سعودية أعلن نادي النصر تجديد اتفاقية رعايته مع شركة «أرويا كروز» لتستمر الشراكة خلال الموسم الرياضي 2026-2027 (نادي النصر)
رياضة سعودية

النصر يجدد شراكته مع «أرويا كروز» لموسم جديد

أعلن نادي النصر، المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عن تجديد اتفاقية رعايته مع شركة «أرويا كروز»، لتستمر الشراكة بين الطرفين خلال الموسم الرياضي.

إبراهيم الشليل (الرياض)
رياضة عالمية أعلن نادي عموم إنجلترا أن البطولة سجلت أرقاماً قياسية في الحضور الجماهيري (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ويمبلدون تُحقق أرقاماً قياسية رغم منافسة كأس العالم

أعلن نادي عموم إنجلترا، المنظم لبطولة ويمبلدون للتنس، الأربعاء، أن البطولة سجلت أرقاماً قياسية في الحضور الجماهيري، وحققت ما يقرب من 5 مليارات مشاهدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية غوزيه مورينيو (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

مورينيو يعود إلى مسرح التتويج الأول بدوري الأبطال مع ريال مدريد

يعود البرتغالي جوزيه مورينيو للملعب الذي توج فيه بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحل فريق ريال مدريد ضيفا على شالكه الألماني في مباراة ودية.

«الشرق الأوسط» (دوسلدورف)
رياضة عالمية برادلي باركولا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ليفربول يُجهز عرضاً رسمياً «لضم باركولا» من سان جيرمان

ذكر تقرير إعلامي أن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يعتزم فتح مفاوضات مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن صفقة محتملة لضم برادلي باركولا.

«الشرق الأوسط» (لندن)