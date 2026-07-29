مورينيو يعود إلى مسرح التتويج الأول بدوري الأبطال مع ريال مدريد

يعود البرتغالي غوزيه مورينيو للملعب الذي توج فيه بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحل فريق ريال مدريد ضيفاً على شالكه الألماني في مباراة ودية يوم 16 أغسطس (آب) المقبل.

وأعلن شالكه إقامة المباراة بمناسبة مرور 25 عاماً على افتتاح ملعبه، حيث تعهد فرانك باومان، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الشؤون الرياضية، بتقديم «مهرجان حقيقي لكرة القدم».

وفاز مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، بدوري أبطال أوروبا عندما كان مدرباً لبورتو، على ملعب «أرينا أوف شالكه» عام 2004، بعد الفوز 3-صفر على موناكو في المباراة النهائية.

كما حصد اللقب القاري الأكبر مرة أخرى مع إنتر ميلان عام 2010.

وعاد مورينيو إلى تدريب ريال مدريد لفترة ثانية، وستكون المباراة أمام شالكه الاختبار الأخير للفريق قبل انطلاق موسمه في الدوري الإسباني بمواجهة إسبانيول يوم 22 أغسطس المقبل.

وعاد شالكه إلى الدوري الألماني (بوندسليغا) بعد ثلاثة أعوام قضاها في الدرجة الثانية، وسيبدأ موسمه بلقاء في كأس ألمانيا، يوم 24 أغسطس بمواجهة هالشر إف سي، الذي ينافس في الدرجة الرابعة.

أما أولى مبارياته في الدوري فستكون بعد ستة أيام أمام أوجسبورغ.