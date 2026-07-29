عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:56 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

مورينيو يعود إلى مسرح التتويج الأول بدوري الأبطال مع ريال مدريد

غوزيه مورينيو (إ.ب.أ)
غوزيه مورينيو (إ.ب.أ)
TT
TT

مورينيو يعود إلى مسرح التتويج الأول بدوري الأبطال مع ريال مدريد

غوزيه مورينيو (إ.ب.أ)
غوزيه مورينيو (إ.ب.أ)

يعود البرتغالي غوزيه مورينيو للملعب الذي توج فيه بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحل فريق ريال مدريد ضيفاً على شالكه الألماني في مباراة ودية يوم 16 أغسطس (آب) المقبل.

وأعلن شالكه إقامة المباراة بمناسبة مرور 25 عاماً على افتتاح ملعبه، حيث تعهد فرانك باومان، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الشؤون الرياضية، بتقديم «مهرجان حقيقي لكرة القدم».

وفاز مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، بدوري أبطال أوروبا عندما كان مدرباً لبورتو، على ملعب «أرينا أوف شالكه» عام 2004، بعد الفوز 3-صفر على موناكو في المباراة النهائية.

كما حصد اللقب القاري الأكبر مرة أخرى مع إنتر ميلان عام 2010.

وعاد مورينيو إلى تدريب ريال مدريد لفترة ثانية، وستكون المباراة أمام شالكه الاختبار الأخير للفريق قبل انطلاق موسمه في الدوري الإسباني بمواجهة إسبانيول يوم 22 أغسطس المقبل.

وعاد شالكه إلى الدوري الألماني (بوندسليغا) بعد ثلاثة أعوام قضاها في الدرجة الثانية، وسيبدأ موسمه بلقاء في كأس ألمانيا، يوم 24 أغسطس بمواجهة هالشر إف سي، الذي ينافس في الدرجة الرابعة.

أما أولى مبارياته في الدوري فستكون بعد ستة أيام أمام أوجسبورغ.

مواضيع
رياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا ريال مدريد رياضة إسبانية الدوري الإسباني ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

سورينام تُعين الهولندي هينك فريزر مدرباً لمنتخبها

رياضة عالمية هينك فريزر (رويترز)

سورينام تُعين الهولندي هينك فريزر مدرباً لمنتخبها

أعلنت سورينام، الأربعاء، عن تعيين اللاعب الدولي الهولندي السابق هينك فريزر مدرباً لمنتخبها الوطني لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
رياضة سعودية أعلن نادي النصر تجديد اتفاقية رعايته مع شركة «أرويا كروز» لتستمر الشراكة خلال الموسم الرياضي 2026-2027 (نادي النصر)
رياضة سعودية

النصر يجدد شراكته مع «أرويا كروز» لموسم جديد

أعلن نادي النصر، المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عن تجديد اتفاقية رعايته مع شركة «أرويا كروز»، لتستمر الشراكة بين الطرفين خلال الموسم الرياضي.

إبراهيم الشليل (الرياض)
رياضة عالمية أعلن نادي عموم إنجلترا أن البطولة سجلت أرقاماً قياسية في الحضور الجماهيري (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ويمبلدون تُحقق أرقاماً قياسية رغم منافسة كأس العالم

أعلن نادي عموم إنجلترا، المنظم لبطولة ويمبلدون للتنس، الأربعاء، أن البطولة سجلت أرقاماً قياسية في الحضور الجماهيري، وحققت ما يقرب من 5 مليارات مشاهدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية برادلي باركولا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ليفربول يُجهز عرضاً رسمياً «لضم باركولا» من سان جيرمان

ذكر تقرير إعلامي أن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يعتزم فتح مفاوضات مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن صفقة محتملة لضم برادلي باركولا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية زين الدين زيدان (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

الاتحاد الفرنسي: زيدان اختار المنتخب بدافع الشغف لا المال

أراد الجميع رؤية زيدان مدرباً للمنتخب خلفاً لديدييه ديشان، لدرجة «أننا لم نتحدث معه عن المال»، وفق ما أفاد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو.

«الشرق الأوسط» (باريس )