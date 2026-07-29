ليفربول يُجهز عرضاً رسمياً «لضم باركولا» من سان جيرمان

ذكر تقرير إعلامي أن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يعتزم فتح مفاوضات مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن صفقة محتملة لضم برادلي باركولا.

وبعد محادثات أولية مع ممثليه، أعد ليفربول عرضاً مبدئياً، ويستعد لإضفاء الطابع الرسمي على اهتمامه من خلال تقديم عرض.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن التعاقد مع جناح يُعد أحد المراكز الرئيسية التي يجب على الفريق تعزيزها بعد رحيل محمد صلاح، وكان باركولا على رادار ليفربول لسنوات عديدة.

ويتبقى في عقد باركولا 23 عاماً مع سان جيرمان عامين، وأشار إلى أنه لن يوقع على عقد جديد وسط إحباط من قلة وقت اللعب الذي يحصل عليه اللاعب.

ويبدو أن فرصة الانضمام لليفربول تروق للاعب.

ويبدو أن مفتاح إتمام أي صفقة يكمن في استعداد باريس سان جيرمان لخفض سعر اللاعب الذي اشتروه مقابل نحو 40 مليون جنيه إسترليني في عام 2023.

وارتفعت أسعار اللاعبين المميزين هذا الصيف.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أمس أن باريس سان جيرمان يقدر قيمة اللاعب الدولي الفرنسي بما يصل إلى 145 مليون جنيه إسترليني (170 مليون يورو)، إلا أن مصادر أخرى أشارت الآن إلى أن قيمته قد تصل إلى نحو 128.5 مليون جنيه إسترليني (150 مليون يورو).

وتميز نجاح فرق أندوني إيراولا في بورنموث ورايو فايكانو حول السرعة والطاقة ومعدل العمل من لاعبي الأجنحة؛ لذلك يمكن أن يكون باركولا قطعة أساسية في تشكيلة ليفربول.