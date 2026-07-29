ويمبلدون تُحقق أرقاماً قياسية رغم منافسة كأس العالم

أعلن نادي عموم إنجلترا، المنظم لبطولة ويمبلدون للتنس، الأربعاء، أن البطولة سجلت أرقاماً قياسية في الحضور الجماهيري، وحققت ما يقرب من 5 مليارات مشاهدة وتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم منافستها مع كأس العالم لكرة القدم.

وبلغ إجمالي عدد الجماهير الذين دخلوا ملاعب البطولة على مدار أسبوعين 550151 مشجعاً، بزيادة طفيفة مقارنة بنسخة عام 2025، فيما حصل جزء منهم على تذاكرهم في يوم المباريات عبر طابور ويمبلدون الشهير.

كما شهدت البطولة تسجيل أرقام قياسية للحضور اليومي في 3 أيام مختلفة خلال المنافسات.

وأرجع المنظمون هذه الأرقام إلى إقامة أول نسخة من ويمبلدون من دون تأثر بالأمطار منذ عام 2019، فضلاً عن المسيرة غير المتوقعة للبريطاني آرثر فيري، المشارك ببطاقة دعوة، الذي بلغ الدور قبل النهائي، وهو ما ساعد على الحد من أي تراجع محتمل في نسب المشاهدة بسبب تزامن البطولة مع كأس العالم.

وكانت الجاذبية التجارية للبطولة واضحة أيضاً في أرقام المبيعات، إذ جرى بيع عدد قياسي بلغ 117995 قبعة خلال أسبوعي المنافسات.

كما سجّلت البطولة أرقاماً قوية على صعيد البث، إذ أفادت شبكة «إي إس بي إن» بأن هذه النسخة كانت ثاني أكثر بطولات ويمبلدون مشاهدة على الإطلاق.

كذلك ارتفع عدد متابعي البطولة على منصات التواصل الاجتماعي بنسبة 11 في المائة عبر مختلف المنصات.

وحظيت المباراة النهائية لفردي السيدات، التي جمعت بين التشيكيتين ليندا نوسكوفا وكارولينا موخوفا، باهتمام كبير خاصة في جمهورية التشيك.