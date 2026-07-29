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الرياضة رياضة عالمية

دورة واشنطن: إيالا تطيح بفرنانديز حاملة اللقب وتبلغ ربع النهائي

ألكسندرا إيالا (أ.ف.ب)
ألكسندرا إيالا (أ.ف.ب)
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دورة واشنطن: إيالا تطيح بفرنانديز حاملة اللقب وتبلغ ربع النهائي

ألكسندرا إيالا (أ.ف.ب)
ألكسندرا إيالا (أ.ف.ب)

أطاحت النجمة الفلبينية الصاعدة ألكسندرا إيالا بحاملة اللقب الكندية ليلى فرنانديز 6 - 2 و7 - 6 (7 - 1)، في دورة واشنطن لكرة المضرب، وحجزت مكانها في ربع النهائي.

وقلبت إيالا البالغة 21 عاماً، تأخرها أمام فرنانديز، المصنفة السابعة عالمياً، من 1 - 5 في مجموعة ثانية مثيرة. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد الموسم الاستثنائي للاعبة الفلبينية التي تصدرت العناوين العالمية الشهر الماضي بعد فوزها على البولندية إيغا شفيونتيك في ويمبلدون، لتصبح أول لاعبة من الفلبين تبلغ الدور ثمن النهائي في إحدى بطولات الغراند سلام، كما تقدمت إلى المركز الثامن والعشرين في التصنيف العالمي.

وقالت بعد المباراة: «كل شيء يبدو ضبابياً نوعاً ما في الوقت الحالي. لقد بذلت جهداً كبيراً للبقاء في اللحظة والتركيز عليها، وكنت مستعدة لأي شيء كان يمكن أن يحدث».

وأضافت: «ولحسن الحظ... حسناً، لم يكن الأمر مجرد حظ، لكن لحسن الحظ سارت الأمور في صالحي».

وحسمت إيالا المجموعة الأولى 6 - 2 مستفيدة من أخطاء مباشرة عديدة ارتكبتها فرنانديز.

لكن الأدوار انعكست في بداية المجموعة الثانية التي تقدمت فيها الكندية 5 - 1. إلا أن إيالا شقت طريقها للعودة وتقدمت 6 - 5 قبل أن تحافظ فرنانديز أخيراً على إرسالها لتفرض شوطاً فاصلاً.

وانطلقت إيالا بقوة في الشوط الفاصل متقدمة 3 - 0، لكن فرنانديز نجحت في تقليص الفارق بعد تبادل طويل للكرات، قبل أن تحسم الفلبينية المجموعة لصالحها.

وكانت فرنانديز قد تغلبت على إيالا بمجموعتين نظيفتين في شتوتغارت في وقت سابق من هذا العام.

وبهذا الفوز، بلغت إيالا ربع النهائي للمرة الخامسة هذا الموسم المميز، وستواجه في الدور المقبل إما الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الثانية وإما الأوزبكية بولينا كوديرميتوفا.

وكانت إيالا مرشحة منذ فترة لتصبح من أبرز نجمات كرة المضرب النسائية، خصوصاً بعد فوزها على شفيونتيك وبلوغها نصف نهائي دورة ميامي العام الماضي، قبل أن تؤكد هذه التوقعات من خلال مشوارها اللافت في ويمبلدون.

وتحظى إيالا بدعم جماهيري هائل في موطنها، حيث تُعد أبرز رياضية في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وكانت قد حققت، الثلاثاء، في واشنطن عودة قوية أخرى لتفوز على الصينية جنغ تشينوين 4 - 6 و6 - 4 و6 - 1 بعد مباراة استمرت ساعتين و26 دقيقة.

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