مدربو الدوري: العطوي يحمل الراية السعودية وحيداً... والألمانية تفرض نفسها

في مشهد استثنائي يعكس حجم التحولات الاستراتيجية والتطور المتصاعد على صعيد الكرة السعودية، أغلقت أندية دوري المحترفين ملف أجهزتها الفنية استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2026-2027 في أغسطس (آب) المقبل.

فقد اكتملت لوحة المدربين الذين سيقودون دفة الأندية، في توليفة فريدة تجمع بين الاستقرار الفني للأندية التي حصدت ثمار مشاريعها، وثورة تغيير فنية قادتها أندية أخرى بحثاً عن استعادة الأمجاد أو إثبات الذات.

إنزاغي (موقع نادي الهلال)

ويشهد هذا الموسم حراكاً فنياً غير مسبوق، حيث قرر العديد من الأندية إجراء تغييرات جذرية على أجهزتها الفنية لجلب مدارس عالمية متنوعة، لكن أبرزها كانت «الألمانية».

وعند النظر إلى المدربين الألمان الذين حققوا نجاحات لافتة حول العالم، تظهر ملامح فنية متشابهة، بدأت مع الثورة التي أحدثها يورغن كلوب في ليفربول، مروراً بتوماس توخيل، ويوليان ناغلسمان، وهانزي فليك الذي حقق السداسية التاريخية مع بايرن ميونيخ، مروراً بنجاحاته مع برشلونة.

وتقوم فلسفة المدرسة الألمانية على عدة نقاط جوهرية، أبرزها الضغط بعد فقدان الكرة، وتطوير اللاعبين الشباب، والاعتماد على التحليل، والبيانات.

وعبر سنوات طويلة، شهد الدوري السعودي حضوراً واسعاً للمدرسة البرتغالية، إلى جانب أسماء إيطالية، وفرنسية، وأرجنتينية، لكن الموسم الجديد قد يحمل ملامح مختلفة مع تزايد الحضور الألماني القائم على فلسفة فنية متشابهة، وإن اختلفت أدوات التنفيذ.

الاتحاد عاد للمدرسة الألمانية مع فيسينغ (موقع النادي)

الهلال والأهلي على ذات النهج

على قمة هرم الاستقرار، يقف نادي الهلال الذي يواصل مشروعه الفني بثبات مع الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي يُعد أحد أبرز العقول التكتيكية الإيطالية، ويحظى بثقة مطلقة من الإدارة الهلالية بهدف المحافظة على الهيمنة المحلية والمنافسة بقوة على الواجهة القارية.

وفي جدة، تمسك النادي الأهلي بمدربه الألماني الشاب ماتياس يايسله.

هذا القرار جاء استمراراً للاستقرار الفني الذي حققه الفريق خلال المواسم الماضية تحت قيادته. فالإدارة الأهلاوية تراهن على فلسفة يايسله الصارمة وقدرته على بناء منظومة متماسكة قادرة على مقارعة الكبار ومواصلة حصد النتائج الإيجابية.

رودجرز لقيادة القادسية موسما آخر (موقع النادي)

دماء جديدة في النصر والاتحاد

شهد القطب الرياضي الآخر في العاصمة، نادي النصر، تغييراً لافتاً بتعاقده مع الأسترالي المخضرم أنج بوستيكوغلو.

وقد اتخذ بوستيكوغلو خطوات جادة في معسكر الفريق بمدينة لشبونة البرتغالية، حيث فرض تدريبات مكثفة لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً للموسم الجديد، وذلك عقب الفوز ودياً على فريق ميريدا الإسباني بهدفين دون ردّ. وشهد المعسكر النصراوي لفتة رياضية مميزة بزيارة من المدرب البرتغالي السابق للفريق، خيسوس، الذي تبادل الأحاديث الودية مع بوستيكوغلو واللاعبين.

أما في الجانب الغربي، فقد بدأ نادي الاتحاد مرحلة جديدة كلياً بتعاقده مع المدرب الألماني ينز فيسينغ، في محاولة جادة لإعادة «العميد» إلى منصات التتويج.

ويحمل فيسينغ في جعبته إنجازاً قارياً حديثاً، حيث قاد فريقه السابق، جامبا أوساكا الياباني، للتتويج بلقب «دوري أبطال آسيا 2» بعد تغلبه في المباراة النهائية على النصر السعودي.

وتعول الإدارة الاتحادية كثيراً على الانضباطية الألمانية لإعادة ترتيب أوراق الفريق.

توماس ليتش مدرب الشباب (موقع النادي)

مدارس عالمية تقتحم الملاعب السعودية

لم تقتصر الإثارة على أندية الصدارة التقليدية، بل امتدت لتشمل أندية أخرى تسلحت بأسماء تدريبية ذات وزن ثقيل، فالقادسية تعاقد مع المدرب البريطاني، المعروف بريندان رودجرز.

ويقود رودجرز حالياً معسكر «فرسان الخبر» في مدينة جيرونا الإسبانية، محاطاً بكوكبة من الصفقات الجديدة والنجوم البارزين، أمثال ناتشو فرنانديز وأوتافيو، سعياً لتقديم موسم استثنائي.

بينما اتجهت إدارة الشباب نحو المدرسة الألمانية بالتعاقد مع توماس ليتش (57 عاماً).

ليتش المعروف بأسلوبه الهجومي واعتماده على الضغط العالي، يمتلك خبرات واسعة من خلال عمله مع أندية مثل بوخوم الألماني وفيتيسه الهولندي، ويأمل في إعادة الشباب لدائرة المنافسة.

وفي خطوة طموحة لنادي الدرعية الصاعد حديثاً لدوري المحترفين كالفريق رقم 35 في تاريخ المسابقة، تعاقد الدرعية مع البرتغالي برونو لاج، المدرب السابق لبنفيكا ووولفرهامبتون الإنجليزي.

ويهدف لاج إلى تقديم مشروع قوي يضمن للفريق مقعداً ثابتاً بين الكبار.

بدوره، عاد الأسترالي آرثر باباس إلى أروقة النادي، ولكن هذه المرة في منصب المدير الفني بعقد يمتد حتى 2027.

ويقود باباس حالياً برنامجاً إعدادياً مكثفاً، واعداً بتقديم فريق تنافسي يهاجم بلا خوف ويثير حماس الجماهير.

خالد العطوي السعودي الوحيد بين مدربي الدوري (موقع النادي)

بصمة وطنية

على صعيد آخر، شهدت بعض الأندية تغييرات تكتيكية مدروسة. فقد اختار التعاون الصربي زاركو لازيتيتش خلفاً للبرازيلي بريكليس شاموسكا.

لازيتيتش صرّح بوضوح أن هدفه الأول هو خلق هوية واضحة للفريق وثقافة تعتمد على اللعب الجماعي والانضباط، لمواصلة المنافسة محلياً وقارياً.

وفي خطوة بارزة، حسم نادي الفتح ملفه التدريبي بالتعاقد مع المدرب الوطني خالد العطوي. ليكون بذلك العطوي الممثل الوطني الوحيد بين مدربي أندية دوري روشن لهذا الموسم، في مهمة وطنية تعكس الثقة بالكوادر السعودية.

وفضّل الخليج والفيحاء اللجوء لخبرة الدوري السعودي، حيث تعاقد الخليج مع البرتغالي جوزيه غوميز (مدرب الفتح السابق)، بينما استعاد الفيحاء خدمات البرازيلي فابيو كاريلي.

أما الأندية المتبقية، فقد اختارت بغالبيتها مسار الاستقرار.

فنادي نيوم بدوره واصل رحلته مع الفرنسي كريستوف غالتييه.

يايسلة مستمر مع الأهلي (موقع النادي)

وفي الرس، أعلن نادي الحزم رسمياً تجديد عقد مدربه التونسي جلال القادري، بعد أن نجح في تقديم مستويات رائعة ساهمت في حصول الفريق على المركز التاسع في الموسم الماضي. كما احتفظ الرياض بالبرازيلي ماوريسيو دولاك، واستمر أبها مع الكرواتي دامير بوريتش، والفيصلي مع الإيطالي جيوفاني سوليناس، بينما قاد الإنجليزي ديس باكنغهام دفة نادي الخلود.

ومع تبقي أيام معدودة على انطلاق صافرة البداية، تقف الأندية السعودية على أهبة الاستعداد.

بوجود هذه النخبة من العقول الفنية، من المتوقع أن يشهد دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027 صراعات تكتيكية غير مسبوقة، سترفع من حدة المنافسة، وتضع الجماهير أمام موسم كروي يعد بكثير من الندية والإثارة.