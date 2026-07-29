الإفراج عن المحامي الرياضي البيلاروسي أليكساندر دانيليفيتش

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، اليوم (الأربعاء)، إطلاق سراح خبير القانون الرياضي البيلاروسي، أليكساندر دانيلفيتش، بعد قضائه أكثر من أربع سنوات في السجن.

وكان دانيلفيتش قد اعتقل في مينسك في مايو (أيار) عام 2022.

ووفقاً لمحكمة التحكيم الرياضي التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها، فقد تم الحكم عليه في عام 2023 بالسجن عشر سنوات بتهمة «الدعوة إلى فرض عقوبات على بيلاروسيا ودعم التطرف».

ووصفت المحكمة دانيلفيتش بأنه محامٍ ومحكّم ناجح يعمل لصالحها منذ عام 2011، ويحظى بتقدير كبير لسمعته المهنية وإنجازاته.

وأوضحت المحكمة الرياضية أن الحكم تم تخفيفه لاحقاً إلى ست سنوات بعد الاستئناف، وقد أطلق سراح دانيلفيتش، وهو أستاذ في القانون، بعد قضائه ما يزيد قليلاً على أربع سنوات.

وكانت «كاس» قد ربطت سابقاً اعتقال دانيلفيتش بقراره التوقيع على بيان علني في نهاية فبراير (شباط) عام 2022 يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي ذلك الوقت، وصفت محكمة التحكيم الرياضي دانيلفيتش بأنه سجين سياسي.