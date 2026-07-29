عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:56 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

الإفراج عن المحامي الرياضي البيلاروسي أليكساندر دانيليفيتش

أليكساندر دانيلفيتش (حسابه الشخصي - إنستغرام)
أليكساندر دانيلفيتش (حسابه الشخصي - إنستغرام)
TT
TT

الإفراج عن المحامي الرياضي البيلاروسي أليكساندر دانيليفيتش

أليكساندر دانيلفيتش (حسابه الشخصي - إنستغرام)
أليكساندر دانيلفيتش (حسابه الشخصي - إنستغرام)

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، اليوم (الأربعاء)، إطلاق سراح خبير القانون الرياضي البيلاروسي، أليكساندر دانيلفيتش، بعد قضائه أكثر من أربع سنوات في السجن.

وكان دانيلفيتش قد اعتقل في مينسك في مايو (أيار) عام 2022.

ووفقاً لمحكمة التحكيم الرياضي التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها، فقد تم الحكم عليه في عام 2023 بالسجن عشر سنوات بتهمة «الدعوة إلى فرض عقوبات على بيلاروسيا ودعم التطرف».

ووصفت المحكمة دانيلفيتش بأنه محامٍ ومحكّم ناجح يعمل لصالحها منذ عام 2011، ويحظى بتقدير كبير لسمعته المهنية وإنجازاته.

وأوضحت المحكمة الرياضية أن الحكم تم تخفيفه لاحقاً إلى ست سنوات بعد الاستئناف، وقد أطلق سراح دانيلفيتش، وهو أستاذ في القانون، بعد قضائه ما يزيد قليلاً على أربع سنوات.

وكانت «كاس» قد ربطت سابقاً اعتقال دانيلفيتش بقراره التوقيع على بيان علني في نهاية فبراير (شباط) عام 2022 يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي ذلك الوقت، وصفت محكمة التحكيم الرياضي دانيلفيتش بأنه سجين سياسي.

مواضيع
رياضة سويسرا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مانشيني يفتح صفحة جديدة: هدفي إعادة إيطاليا إلى مكانها الطبيعي

رياضة عالمية روبرتو مانشيني (أ.ف.ب)

مانشيني يفتح صفحة جديدة: هدفي إعادة إيطاليا إلى مكانها الطبيعي

أكد روبرتو مانشيني، في أول مؤتمر صحافي بعد عودته لتدريب المنتخب الإيطالي، أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن قرار رحيله قبل 3 أعوام.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية جياني إنفانتينو (رويترز)
رياضة عالمية

إنفانتينو: خطة بيع حصة في كأس العالم مجرد اقتراح وليست إلزاماً

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن خطة بيع حصص في كأس ‌العالم اقتراح ‌ولكنها «ليست إلزاماً».

«الشرق الأوسط» (لوزان)
رياضة سعودية قبعة النصر التدريبية من خيسوس إلى بوستيكوغلو (موقع النادي)
رياضة سعودية

مدربو الدوري: العطوي يحمل الراية السعودية وحيداً... والألمانية تفرض نفسها

في مشهد استثنائي يعكس حجم التحولات الاستراتيجية والتطور المتصاعد على صعيد الكرة السعودية، أغلقت أندية دوري المحترفين ملف أجهزتها الفنية

فارس الفزي (الرياض)
رياضة عالمية ألكسندرا إيالا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

دورة واشنطن: إيالا تطيح بفرنانديز حاملة اللقب وتبلغ ربع النهائي

أطاحت النجمة الفلبينية الصاعدة ألكسندرا إيالا بحاملة اللقب الكندية ليلى فرنانديز 6 - 2 و7 - 6 (7 - 1) في دورة واشنطن لكرة المضرب، وحجزت مكانها في ربع النهائي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية «فيفا» أكد أنه سيحتفظ بـ«السلطة الحصرية» فيما يتعلق بحوكمة كرة القدم والمسابقات والروزنامة واتخاذ القرارات التنظيمية (أ.ب)
رياضة عالمية

«فيفا» تحت النار... انتقادات من كل حدب وصوب لمشروع بيع جزء من الحقوق التجارية

تواصلت الانتقادات الموجهة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية مشروع لإنشاء شركة تتولى إدارة أنشطته التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولاته الأخرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)