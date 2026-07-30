أوساكا تتأهل لدور الثمانية ببطولة مبادلة المفتوحة للتنس

تأهلت اليابانية ناومي أوساكا إلى دور الثمانية ببطولة مبادلة المفتوحة للتنس للسيدات للمرة الأولى، صباح الخميس، بعدما اضطرت الأميركية آشلين كروجر للانسحاب بسبب إصابة في الكاحل.

وكانت كروجر متأخرة في النتيجة 3 / 6 و1 /.3 وطلبت كروجر وقتاً مستقطعاً للعلاج عندما كانت متأخرة 1 / 4 في المجموعة الأولى لتلقي العلاج في الكاحل، لكنها بدت محدودة الحركة مع انطلاق المجموعة الثانية، قبل أن تنسحب من المباراة بعد 53 دقيقة، في أول انسحاب لها أثناء مباراة منذ دور الثمانية ببطولة أديلايد في يناير (كانون الثاني) 2025

بالنسبة لأوساكا، فإن هذا الفوز جعلها تتأهل للمرة الثالثة على التوالي لدور الثمانية، بعد وصولها لنهائي بطولة باد هومبورغ ودور الثمانية بويمبلدون.

وقالت أوساكا في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات: «من المضحك أنني كنت أعتقد أنني سأكون سعيدة جداً بالعودة إلى الملاعب الصلبة بعد انتهاء موسم الملاعب العشبية، لكن في أول حصة تدريبية على الملاعب الصلبة شعرت بأنني ربما أحب اللعب على العشب أكثر. احتجت لبعض الوقت حتى أتأقلم وأعتاد على الأمر».

وأضافت: «لكن خلال تلك الحصة التدريبية الأولى على الملاعب الصلبة، أدركت أخيراً لماذا كان الناس يقولون إن أسلوب لعبي يناسب الملاعب العشبية، لأن كل شيء يكون أسرع بكثير».

وتلتقي أوساكا في الدور المقبل مع الإيطالية إليزابيتا كوكسياريتو، التي تغلبت على الأميركية إيما نافارو، المصنفة الثامنة على العالم.