طريقة لوقف تسوس الأسنان… دون الحاجة للحفر

قد يوفر علاج منخفض التكلفة يُجرى في عيادة طبيب الأسنان ولا يستغرق سوى ثوانٍ، بديلاً عملياً لعمليات حفر الأسنان لإزالة التسوس، حتى لدى الأطفال الرضع، كما كتب تايلور هاتماكر(*).

وقد كشف بحث جديد نُشر في دورية «JAMA Pediatrics» أن مادة موضعية تُعرف باسم «فلوريد ثنائي أمين الفضة» (silver diamine fluoride)، يمكنها إيقاف التسوس بعد طلائها على سطح السن. ويُعد هذا الخيار - الذي لا يتطلب حفر السن - وسيلة فعالة وغير مكلفة لعلاج التسوس، لا سيما لدى الأطفال والرضع.

وقف تسوس الأسنان اللبنية

درست الأبحاث فعالية «فلوريد ثنائي أمين الفضة» في علاج التسوس لدى أكثر من 800 طفل تقل أعمارهم عن 6 سنوات. وقد أدت المادة إلى وقف التسوس في أكثر من نصف الأسنان اللبنية لدى المشاركين الصغار عند تطبيقها كل ستة أشهر. وعلى عكس الطريقة التقليدية لعلاج التسوس، يمكن ببساطة طلاء السن بهذه المادة دون الحاجة إلى حفر المنطقة المصابة.

تُستخدم مادة «فلوريد ثنائي أمين الفضة» - المعروفة اختصاراً بـSDF - في العديد من دول العالم منذ سنوات عديدة. وقد حصلت المادة على الموافقة في الولايات المتحدة عام 2014 لعلاج حساسية الأسنان، لكنها لم تُعتمد رسمياً كعلاج للتسوس، رغم أن أطباء الأسنان يستخدمونها بالفعل لهذا الغرض بشكل غير رسمي. ويمكن أن يحقق هذا العلاج فائدة كبيرة في الحد من تسوس الأسنان، وهي مشكلة تؤثر على ما يقرب من نصف الأطفال في الولايات المتحدة، وقد تؤدي إلى الشعور بالألم والعدوى وتعطيل الدراسة بسبب زيارات عيادة طبيب الأسنان.

وقالت مارغريتا فونتانا، الأستاذة في كلية طب الأسنان بجامعة ميشيغان والباحثة الرئيسية في الدراسة: «إذا أردنا أن يستفيد المزيد من الأطفال والأسر من هذا العلاج، فنحن بحاجة إلى أدلة قوية تثبت فاعليته وسلامته».

الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء

قد تفتح هذه الدراسة - التي أجرتها جامعة ميشيغان بالشراكة مع كلية طب الأسنان بجامعة نيويورك وجامعة أيوا - الباب أمام حصول مادة «فلوريد ثنائي أمين الفضة» (SDF) على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) لاستخدامها في علاج التسوس؛ إذ تتطلب الولايات المتحدة إجراء تجارب سريرية واسعة النطاق لاعتماد الاستخدامات الجديدة للعلاجات الطبية.

وقال عمرو مرسي، أستاذ طب أسنان الأطفال بجامعة نيويورك والمشارك في الدراسة، تعليقاً على النتائج: «تدعم نتائجنا حصول مادة SDF على موافقة إدارة الغذاء والدواء لاستخدامها في إيقاف تسوس الأسنان لدى الأطفال الصغار».

استبعاد مثقاب الطبيب

وقد يمثل علاج تسوس الأسنان دون الحاجة لاستخدام المثقاب (الحفر) طفرة نوعية، لا سيما بالنسبة للرضع والأطفال الصغار، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من قلق شديد تجاه زيارة طبيب الأسنان. فبالنسبة للأطفال الذين يعانون من تسوس في الأسنان اللبنية، يمكن للتطبيق الدوري لهذه المادة أن يوقف تفاقم مشكلات الأسنان إلى حين سقوط السن بشكل طبيعي. أما لدى البالغين، فيمكن لهذه المادة - التي تُدهن مباشرة على السن - أن تعالج التسوس على المدى الطويل أو تمنح المرضى مهلة زمنية كافية لتوفير تكاليف حل دائم وأكثر تكلفة. وقالت فونتانا: «يمكن لهذه المادة أن توقف التسوس وتضع حداً للعدوى والألم الناجم عنها لدى أي شخص تقريباً؛ وهو أمر قد يعود بالنفع على الكثيرين».

* مجلة «فاست كومباني».