«آر جي بي ميني إل إي دي»: تقنية ألوان تعيد صياغة الترفيه البصري في التلفزيونات الحديثة

شهد قطاع التلفزيونات والشاشات تطورات متلاحقة، ولكن القليل منها استطاع إحداث نقلة نوعية حقيقية في تقنية توليد الألوان وتوزيع الضوء. وتعتمد شاشات «ميني إل إي دي» MiniLED التقليدية طرقاً لإنتاج الألوان الثلاثة الأساسية (وهي الأحمر والأخضر والأزرق)، غير أنها ورغم كفاءة هذا النهج، محكومة بمراحل تحويل ضوئي متعددة تُهدر جزءاً من الطاقة وتُقلل من نقاء الألوان الصافي.

وسنطلع هنا على آفاق تطور هذه التقنية اليوم، حيث لا تُحسّن تقنية «آر جي بي ميني إل إي دي» RGB MiniLED الأداء فحسب، بل تُغير أساسيات توليد الألوان في التلفزيونات، إذ تعتمد على مصادر ضوء «إل إي دي» LED مستقلة لألوان الأحمر والأخضر والأزرق تعمل مباشرة كإضاءة خلفية للحصول على ألوان أكثر دقة ونقاء قبل حتى وصول الضوء إلى لوحة العرض LCD، ونطاق ألوان أوسع يتجاوز المعايير التقليدية وكفاءة غير مسبوقة في استهلاك الطاقة تتفوق على نظيراتها، بهدف منح المستخدم تجربة بصرية تحاكي الواقع كما أراده المخرج.

تقنية «RGB MiniLED» إلى اليمين و«MiniLED» العادية إلى اليسار

ثورة الإضاءة المباشرة: وداعاً لمراحل التحويل المعقدة

وحول هذه التقنية، تحدثت «الشرق الأوسط» حصرياً مع «جايسون أو»، رئيس شركة «هايسنس» Hisense في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند المتخصصة في صناعة التلفزيونات، والذي قال إن تقنية RGB MiniLED هي نقلة نوعية في هندسة الشاشات وتُغير تماماً طريقة توليد الألوان في التلفزيونات من الأساس؛ حيث تعتمد شاشات MiniLED التقليدية على إضاءة خلفية زرقاء بتقنية LED مُدمجة مع طبقات من «النقاط الكمية» Quantum Dot وفلاتر لونية لإنتاج الضوء الأحمر والأخضر. ورغم فعالية هذا النهج، فإنه يتضمن مراحل تحويل ضوئي متعددة تُؤدي إلى فقدان بعض الطاقة ومحدودية نقاء الألوان.

وتعتمد تقنية RGB MiniLED نهجاً مختلفاً تماماً، حيث تستخدم مصادر ضوء MiniLED مستقلة بألوان الأحمر والأخضر والأزرق تعمل مباشرة كإضاءة خلفية. ويُسهم هذا النهج في إنتاج ألوان بدرجة أعلى من الدقة والنقاء قبل وصول الضوء إلى لوحة العرض LCD بنطاق لوني أوسع وحجم لوني أكبر ودقة أعلى في إعادة إنتاج الألوان عبر مختلف مستويات السطوع، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الطاقة نتيجة خفض الفاقد الناتج عن عمليات تحويل الضوء، فضلاً عن تعزيز دقة التحكم في الإضاءة الموضعية Local Dimming والتباين.

وعند مقارنتها بتقنية OLED، تتميز RGB MiniLED بقدرتها على تحقيق مستويات سطوع فائق، وهو ما ينعكس بصورة خاصة على جودة محتوى ألوان المجال العالي الديناميكي High Dynamic Range HDR وأداء الشاشة في البيئات ذات الإضاءة المرتفعة. كما توفر أداءً مستقراً على المدى الطويل دون المخاوف المرتبطة باحتباس الصورة أو ظاهرة بقاء الصورة الدائم في الشاشة Burn-in، مع الحفاظ على كفاءة عالية في الشاشات كبيرة القطر. ويعني توظيف هذه التقنية الحصول على تجربة مشاهدة أكثر واقعية تُجسد الصورة بألوان طبيعية وتفاصيل دقيقة كما أرادها صُنّاع المحتوى، إلى جانب كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة واعتمادية أكبر على المدى الطويل.

ثلاثية الأداء المتكامل

صُممت تقنية RGB MiniLED انطلاقاً من ثلاثة محاور رئيسية تُجسد أولويات المستخدمين عند اختيار شاشة العرض، وهي: جودة الصورة الطبيعية وراحة العين وحمايتها وكفاءة استهلاك الطاقة:

* جودة الصورة الطبيعية: تُتيح تقنية RGB MiniLED التحكم بشكل مستقل في مصادر الإضاءة بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق، مما يوفر مستويات استثنائية من دقة الألوان ونقائها. وبدلاً من الاعتماد على مراحل متعددة لتحويل الضوء، تُنتج الشاشة الألوان مباشرة من مصدر الإضاءة، مما يمنح المستخدم ألواناً أكثر واقعية ودرجات لون بشرة أكثر طبيعية وتفاصيل أغنى وتناسقاً أعلى للألوان عبر مختلف مستويات السطوع، إلى جانب أداء أكثر تميزاً عند عرض محتوى المجال العالي الديناميكي HDR.

* راحة العين وحمايتها: تقل الحاجة إلى عمليات تحويل الضوء ومرشحاته بفضل الكفاءة العالية لتوليد الألوان مباشرة من مصدر الإضاءة، مما يُسهم في توفير تجربة مشاهدة أكثر راحة. كما يعمل محرك Hi-View AI Engine المدعوم بالذكاء الاصطناعي على إدارة مستويات السطوع والتباين بصورة ذكية وفقاً لطبيعة المحتوى وظروف الإضاءة المُحيطة، الأمر الذي يساعد على خفض إجهاد العين أثناء جلسات المشاهدة الطويلة مع الحفاظ على أعلى مستويات جودة الصورة.

* كفاءة استهلاك الطاقة: يُسهم الاعتماد على مصادر الإضاءة RGB المباشرة بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق بخفض الفاقد الضوئي داخل الشاشة، مما يسمح بوصول نسبة أكبر من الضوء المُنتج إلى المستخدم، وبالتالي تحقيق مستويات سطوع وأداء لوني أعلى بكفاءة أكبر في استهلاك الطاقة.

وتُسهم هذه المحاور الثلاثة مجتمعة في إيجاد تجربة مشاهدة غامرة مع تباين أعمق، وألوان HDR أكثر سطوعاً وأقرب إلى الواقع.

تقدم التقنية الجديدة تجربة سينمائية حسب رؤية المخرجين

محرك الذكاء الاصطناعي: العقل المدبر للشاشات الذكية

تتميز تقنية RGB MiniLED بقدرتها على التناغم مع مختلف أنواع المحتوى بفضل محرك Hi-View AI Engine RGB المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تحليل المشاهد لحظياً وإجراء تحسينات متزامنة على نظام الإضاءة الخلفية RGB ولوحة العرض LCD، مما يضمن تقديم أفضل أداء ممكن وفقاً لطبيعة المحتوى الذي يشاهده المستخدم.

* عروض الفيديو والبث المباشر: تركز التقنية على إبراز دقة الألوان والتفاصيل الدقيقة في المشاهد الداكنة وتعزيز محتوى المجال العالي الديناميكي HDR، الأمر الذي يحافظ على التدرجات اللونية والتفاصيل البصرية التي أراد صُنّاع المحتوى تقديمها للمستخدم. كما تعمل التقنية على تعزيز مستويات السطوع وحيوية الألوان ووضوح الحركة في المحتوى الرياضي، ما يقدم صورة أكثر واقعية وتفصيلاً.

* الألعاب الإلكترونية: تُعد الألعاب الإلكترونية من أكثر الاستخدامات تطلباً، حيث تجتمع تقنية RGB MiniLED جنباً إلى جنب مع محرك Hi-View AI Engine RGB لتقديم نتائج استثنائية. كما يوفر النظام استجابة سريعة مُحسّنة بمعدل تحديث للصورة يصل إلى 180 هرتز ودقة مُعززة في التعتيم الموضعي وأداء متطورا للألعاب التي تدعم ألوان المجال العالي الديناميكي HDR ورؤية أفضل في المشاهد المُظلمة والمُضيئة على حد سواء.

* الاستخدامات اليومية: بالنسبة لمتابعة الأخبار والبرامج التلفزيونية والمحتوى الترفيهي، فيعمل النظام المدعوم بالذكاء الاصطناعي على إدارة مستويات السطوع والألوان والتباين واستهلاك الطاقة بصورة ذكية، مما يوفر تجربة أفضل مشاهدة عالية الجودة في مختلف الظروف.

تجربة مشاهدة تحاكي الواقع

* تطلعات المستخدمين: ويتطلع المستخدمون اليوم إلى شاشة لا تكتفي بتقديم صورة أكثر سطوعاً أو ألواناً أكثر تشبعاً، بل توفر تجربة مشاهدة تُحاكي الواقع وتعكس المحتوى كما صُمم في الأصل. ومن هذا المنطلق، تُقدم تقنية RGB MiniLED نهجاً جديداً في تقنيات العرض يقوم على تحقيق أعلى مستويات الدقة والواقعية في إعادة إنتاج الصورة.

* تقنيات متقدمة لجودة أعلى: وتجمع التقنية بين دقة الألوان والنطاق اللوني الواسع والتحكم المتقدم بالإضاءة الموضعية Local Dimming، إلى جانب قدرات الذكاء الاصطناعي في تحسين الصورة، مما يضمن تقديم تفاصيل أكثر دقة وتدرجات لونية أكثر سلاسة حتى في المشاهد الأكثر تعقيداً. ويعود ذلك إلى اعتمادها على مصادر إضاءة مستقلة تُتيح إنتاج ألوان أكثر نقاءً ودقةً منذ مصدر الإضاءة نفسه، وهو ما ينعكس على جودة ودقة الصورة بصورة ملحوظة.

* عناصر إعادة إنتاج الصورة: ومن منظور صناعة شاشات العرض، تُمثل RGB MiniLED واحدة من أبرز التطورات التقنية خلال السنوات الأخيرة، إذ تجمع بين جودة الصورة المتقدمة وكفاءة التصنيع والقدرة على التوسُّع في الإنتاج، لتصبح من أبرز التقنيات المرشحة لقيادة الجيل القادم من الشاشات المتطورة. كما ترتكز مزاياها على مجموعة من العناصر الأساسية تشمل إعادة إنتاج الصورة بشكل طبيعي وراحة العين وكفاءة استهلاك الطاقة والاعتمادية العالية، مع توفير هذه المزايا ضمن حلول أكثر كفاءة بتكلفة أكثر تنافسية مقارنة ببعض شاشات OLED.

تجاوز التحديات الإلكترونية

يمثل تطوير تقنية RGB MiniLED خطوة متقدمة في هندسة شاشات العرض، ويتطلب هذا التحول التغلب على عدد من التحديات الهندسية لضمان تقديم أداء مستقر وقابل للتوسع على نطاق الإنتاج التجاري.

* كفاءة الطاقة: تُعد كفاءة استهلاك الطاقة إحدى أبرز المزايا التي توفرها تقنية RGB MiniLED، حيث تجمع بين الأداء البصري المتقدم والاستهلاك الأكثر كفاءة للطاقة، مما يلبي تطلعات المستخدمين الذين يبحثون عن تقنيات أكثر استدامة دون التأثير في جودة تجربة المشاهدة.

* وصول مباشر للشاشة: ويمر الضوء في شاشات العرض التقليدية بعدة مراحل من التحويل والترشيح قبل الوصول إلى سطح الشاشة بالألوان المرغوبة، وهذا الأمر يؤدي إلى فقدان جزء من الطاقة الضوئية. أما في تقنية RGB MiniLED، فيتم توليد الضوء بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق مباشرة من مصدر الإضاءة، الأمر الذي يخفض الفاقد الناتج عن عمليات التحويل ويزيد من كفاءة الاستفادة من الضوء المُنتج.

* إدارة توزيع الطاقة: يُعزز محرك Hi-View AI Engine RGB هذه الكفاءة من خلال إدارة توزيع الطاقة بصورة ذكية بين نظام الإضاءة الخلفية RGB ولوحة العرض LCD، بحيث يتم توجيه الطاقة إلى الأجزاء التي تتطلب سطوعاً أعلى فقط، بينما تُخفض الطاقة المستهلكة في المناطق الداكنة من المشهد. ويُسهم هذا التوزيع الذكي بخفض استهلاك الطاقة دون التأثير في جودة الصورة، الأمر الذي يحقق توازناً بين الأداء العالي والكفاءة التشغيلية.

* الحفاظ على ثبات الألوان: يصعب الحفاظ على ثبات الألوان مع مرور الوقت نظراً لاختلاف الخصائص التشغيلية والعمر الافتراضي لكل لون من ألوان الإضاءة. ولمعالجة ذلك، طورت «هايسنس» أنظمة متقدمة للمعايرة وخوارزميات ذكية لتعويض أي تغيرات قد تطرأ على الأداء، مما يحافظ على اتساق الألوان وجودة الصورة على المدى الطويل.

* إدارة الحرارة: كما شكلت إدارة الحرارة تحدياً مهماً وتطلبت استراتيجيات تصميم جديدة كلياً، حيث يتطلب تشغيل ثلاثة مصادر مستقلة للإضاءة حلولاً هندسية جديدة لضمان توزيع الحرارة بكفاءة والحفاظ على استقرار الأداء في مختلف أحجام الشاشات.

* بنية تشغيلية مخصصة قائمة على الذكاء الاصطناعي: شكّل التحكم الدقيق تحدياً كبيراً نظراً للزيادة الكبيرة في عدد المعايير القابلة للتحكم مقارنة ببنية MiniLED التقليدية. وللتغلب على هذا التحدي، تم تطوير بنية تشغيلية مُخصصة وأنظمة تحكم قائمة على الذكاء الاصطناعي قادرة على إدارة هذه العملية لحظياً. كما أن تحسين كفاءة عمليات التصنيع بالغ الأهمية، إذ تطلب ذلك تحسين دقة LED وإجراءات وأنظمة الاختبار الآلية للحفاظ على أداء مُتسق عبر مكونات RGB MiniLED.

* نضج التقنية: تستفيد RGB MiniLED من نضج تقنية LED. وإلى جانب أنظمة الإدارة الحرارية والمعايرة المتقدمة، صُممت هذه التقنية للحفاظ على استقرار الأداء ودقة الألوان طوال دورة حياة الشاشة، مع إمكانية تصنيعها على نطاق واسع بكفاءة عالية.

مزامنة ضوئية متناغمة

تتطلب تقنية RGB MiniLED مستوى متقدماً من المعالجة مقارنة بتقنيات العرض التقليدية، إذ لا يقتصر الأمر على التحكم بمستويات السطوع فحسب، بل يشمل أيضاً إدارة الألوان بصورة متزامنة عبر آلاف مناطق الإضاءة الموضعية Local Dimming Zones. ولهذا، تم تطوير محرك Hi-View AI Engine RGB بهيكلية معالجة متوازية صُممت خصيصاً للتعامل مع هذا المستوى من التعقيد بكفاءة عالية. ويعمل المحرك على تنفيذ عدة عمليات في الوقت نفسه تشمل تحليل الإشارة المرئية وإدارة نظام الإضاءة الخلفية RGB والتحكم بلوحة العرض LCD وتحسين وضوح الحركة، مما يضمن معالجة المحتوى بصورة متزامنة ومن دون التأثير في سرعة الاستجابة.

وبالنسبة للألعاب الإلكترونية، يُوفر هذا التكامل دعماً لمعدلات التحديث المرتفعة للصورة وزمناً منخفضاً للاستجابة، إلى جانب دقة أكبر في التحكم في الإضاءة الموضعية وتحسين أداء محتوى ألوان المجال العالي الديناميكي HDR. كما تضمن المزامنة السريعة بين نظام الإضاءة الخلفية ولوحة العرض الحفاظ على اتساق الصورة حتى في المشاهد سريعة الحركة، مما يخفض من الظواهر البصرية مثل الهالات الضوئية Haloing وتفاوت الألوان وتأخر الإضاءة، ويوفر تجربة لعب أكثر سلاسة ودقة.

التعامل مع النطاق اللوني المتقدم

وعلى الرغم من أن معظم المحتوى المتوفر حالياً يُنتج ضمن نطاق DCI-P3، لا يزال المحتوى الذي يستفيد بالكامل من نطاق BT.2020 المتقدم محدوداً. ويوفر امتلاك شاشة ذات نطاق لوني أوسع مزايا مهمة سواء في إعادة إنتاج الألوان الحالية بدقة أعلى أو في الاستعداد لمعايير المحتوى المستقبلية.

ولا يعتمد محرك Hi-View AI Engine RGB على زيادة تشبع الألوان بصورة عامة لأن ذلك قد يؤدي إلى إنتاج صورة غير طبيعية. وبدلاً من ذلك، يستخدم المحرك تقنيات ذكية لرسم الألوان وتحليل المشاهد من خلال دراسة النطاق اللوني للمحتوى الأصلي وخصائص العناصر داخل الصورة وتوزيع مستويات السطوع، إلى جانب نماذج تحاكي آلية إدراك العين البشرية للألوان. وبناء على هذا التحليل، يعمل النظام على توسيع النطاق اللوني فقط في المواضع التي تستفيد فعلياً من ذلك مع الحفاظ على الرؤية الإبداعية لصُنّاع المحتوى وعدم المبالغة في معالجة الصورة.

ويضمن هذا النهج الحفاظ على ألوان البشرة الطبيعية، وواقعية المناظر الطبيعية وحيوية تفاصيل محتوى المجال العالي الديناميكي HDR، مع تعزيز الإحساس بالعمق والواقعية بدلاً من إنتاج ألوان مُبالغ فيها أو غير طبيعية. كما توفر مصادر الإضاءة المستقلة في تقنية RGB MiniLED أساساً أكثر دقة لإعادة إنتاج الألوان، الأمر الذي يمنح المحرك بيانات لونية أكثر نقاءً منذ بداية عملية المعالجة، ويسهم في تقديم صورة أكثر واقعية واتساقاً.