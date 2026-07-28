نظارات «سايبربانك 2077 ديكس»... تجسد أجواء اللعبة الإلكترونية

من أبرز مزايا نظارات اللاعبين أنها غالباً ما تتسم بطابع جريء ومبتكر يفوق ما تمتلكه النظارات التقليدية؛ فهي تتجاوز التصاميم الكلاسيكية القديمة.

نظارات بطابع مستوحى من اللعبة

وتتبنى نظارات شركة «غانر» طابعاً مستوحًى من «أجواء ما بعد الكارثة»، أو تمنح اللاعبين شعوراً بالارتباط الوثيق بشخصياتهم المفضلة في الألعاب. وتتمثل أحدث مبادرات الشركة في مجال الألعاب في إصدار نظارات مستوحاة من «سايبربانك 2077» Cyberpunk 2077، وهي لعبة الخيال العلمي الشهيرة التي طورتها استوديوهات CD Projekt Red.

وقد طرحت الشركة هذا العام منتجين مستوحيين من اللعبة: الأول هو نظارات Cyberpunk 2077 Dex المستوحاة من شخصية «دكستر ديشون» (Dexter DeShawn)، وهو وسيط للمهام في مدينة «نايت سيتي» (Night City)؛ والمنتج الآخر هو نظارات «Cyberpunk 2077 Militech» التي تمنح اللاعبين مظهر عناصر الأمن التابعين للشركات الكبرى (corpo trooper).

أرسلت شركة «غانر» نظارات «Dex» للمراجعة، وهي تختلف عن الإصدارات السابقة؛ إذ تتميز بعدسة عريضة وموحدة بتصميم الدرع Shield-lens تغطي العينين معاً، وتُذكّر الناظر إليها بنظارات التزلج أو النظارات الشمسية التي اشتهر بارتدائها المصارع راندي «ماتشو مان» سافاج. وهو تصميم ذكي يمنح شعوراً بتغطية مجال رؤية أوسع، مع الحفاظ على المتانة وخفة الوزن في آن واحد.

تتصل العدسة البلاستيكية العريضة والموحدة بالإطار عبر حواف رقيقة تحدّد شكل النظارة الخارجي. وتتوسط جسر النظارة قطعة فضية صلبة تظهر في مجال رؤية اللاعب، لكنها لا تسبب أي تشتت للانتباه. وفي الوقت نفسه، تُثبَّت النظارة على الوجه بواسطة وسادات أنف قابلة للضغط، في حين تتميز أذرع النظارة المصنوعة من النيكل بسماكة أكبر وتشطيب سطحي بلمسة «مصقولة» (brushed coating).

تصميم بلمسات مستقبلية وواقعية

ستُذكِّر نظارات «Dex» اللاعبين بشخصية «ديشون» - الذي يوظف شخصيتي «V» و«جاكي» في مهمة سيئة العاقبة - ولكن حتى بمعزل عن ذلك، تبدو النظارات وكأنها خرجت مباشرة من عالم الخيال العلمي هذا؛ فهي تجمع بين الطابع المستقبلي والواقعية الملموسة التي تميز عالم «نايت سيتي». كما أنها تحتوي على تفاصيل ونقوش ذات طابع صناعي على العدسة والأذرع، وهي لمسات جمالية مميزة. على عكس إصدارات إطارات «غانر» السابقة، لا يتكون الضباب على هذه النظارات عند ملامستها للوجه. كما أنها خفيفة الوزن؛ ما يتيح للاعبين استخدامها لساعات طويلة. أما فيما يتعلق بفاعليتها في حجب الضوء الأزرق، فتتضارب نتائج الدراسات؛ إذ تشير مؤسسة «كليفلاند كلينك» الصحية إلى أنها لا تخفف من إجهاد العين، لكنها قد تكون مفيدة لتحسين جودة النوم. وفي النهاية، تعتمد الفاعلية الفعلية على المستخدمين ومدى راحتهم عند ارتداء هذه العدسات.

ونظراً لعدم وضوح الفوائد الصحية؛ تكمن الميزة الأبرز لنظارات «Dex» في مظهرها المميز؛ فهي تضفي طابعاً لافتاً للنظر، ما يساعد صناع المحتوى (البث المباشر) على التميز، لا سيما الراغبين في تقمص شخصيات من لعبة «Cyberpunk 2077» أو الباحثين عن مظهر فريد خاص بهم.

وشخصياً، أفضل استخدام هذه النظارات عندما أحتاج إلى التركيز في عملي. إذ إنني لن أرتديها في الأماكن العامة لعدم ملاءمتها لأسلوبي الشخصي، لكنها تُعدُّ خياراً رائعاً يستحق الاقتناء لعشاق ملحمة الخيال العلمي لأي لعبة تنتمي إلى فئة «السايبربانك» (cyberpunk).

- التقييم: 2.5 من 4 نجوم

- الشركة المصنعة: «غانر»

- السعر: 125 دولاراً

* «ذا ميركوري نيوز» - خدمات «تريبيون ميديا»