عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
تكنولوجيا

ماسك: الذكاء الاصطناعي سيتفوّق على نظيره البشري مجتمعاً خلال 5 سنوات

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (د.ب.أ)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (د.ب.أ)
TT
TT

ماسك: الذكاء الاصطناعي سيتفوّق على نظيره البشري مجتمعاً خلال 5 سنوات

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (د.ب.أ)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (د.ب.أ)

توقّع الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن يشهد العالم خلال السنوات القليلة المقبلة قفزة غير مسبوقة في قدرات الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن هذه التقنية ستتجاوز الذكاء البشري مجتمعاً خلال 5 سنوات، فيما قد تصبح معظم الأعمال الجسدية والذهنية مؤتمتة خلال عقد من الزمن، وفقاً لما نقلته مجلة «ذا إيكونوميست» البريطانية.

تفوّق الذكاء الاصطناعي وتغيّرات اقتصادية

وقال الرئيس التنفيذي لشركتي «سبيس إكس» و«تسلا» إن الذكاء الاصطناعي يثير لديه مشاعر مختلطة من الحماسة والخوف، لكنه يرى أن مسار تطوره أصبح غير قابل للتوقف.

وتوقّع أن تتفوّق أنظمة الذكاء الاصطناعي، خلال 5 سنوات، على مجموع القدرات الذهنية لجميع البشر، في حين ستتولى الروبوتات الشبيهة بالبشر معظم الأعمال البدنية خلال 10 سنوات، وستنجز أنظمة الذكاء الاصطناعي غالبية المهام الفكرية.

ويرى ماسك أن هذا التحوّل قد يقود إلى مرحلة من الوفرة الاقتصادية غير المسبوقة، بحيث تتراجع أهمية المال مقارنة بالوقت الحاضر، ويصبح الانكماش الاقتصادي التحدي الأكبر عالمياً. وخلال المرحلة الانتقالية، رجّح أن تضطر الحكومات إلى تقديم دخل مرتفع شامل للمواطنين.

دعوة إلى تعاون أميركي - صيني

وفيما يتعلق بالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين، دعا ماسك إلى إنشاء آلية رقابة متبادلة تتيح لأبرز مختبرات الذكاء الاصطناعي في البلدين الاطلاع على النماذج الجديدة قبل إطلاقها رسمياً بأسبوع أو أسبوعين، بهدف رصد المخاطر المحتملة وإبلاغ الحكومات بها قبل وصولها إلى المستخدمين.

كما أبدى استعداده لتجاوز خلافه الطويل مع الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، سام ألتمان، إذا كان ذلك يخدم تطوير الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة.

وعدّ ماسك أن فرض قيود على نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية لن يبطئ تقدّم بكين، مشيراً إلى أن الصين تمتلك فرصاً كبيرة لتصدّر هذا المجال بفضل مواردها الضخمة من الطاقة وقدراتها الواسعة في تصنيع الروبوتات، فضلاً عن اقترابها من تطوير معدات متقدمة محلية لصناعة الرقائق الإلكترونية.

وختم بالقول إن وتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي تتسارع يوماً بعد يوم، وإن الخيار المتاح أمام البشرية هو التكيّف مع هذا التحوّل والاستعداد له.

مواضيع
تكنولوجيا تطور التكنولوجيا ايلون ماسك الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي تقنيات جديدة أميركا الصين

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ترمب: الاتحاد الأوروبي سيدفع «ثمناً باهظاً جداً» بعد تغريمه «غوغل»

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

ترمب: الاتحاد الأوروبي سيدفع «ثمناً باهظاً جداً» بعد تغريمه «غوغل»

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة وبفتح تحقيق رسمي في مجال التجارة، عقب الغرامة التي فرضتها بروكسل مؤخراً على «غوغل».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا خضع النموذجان لتقييم منفصل بعد انتهاء مسابقة الطلاب ولم يشاركا ضمن الترتيب الرسمي للأولمبياد (أدوبي)
تكنولوجيا

نموذجا ذكاء اصطناعي صينيان يحلّان مسائل أولمبياد الرياضيات بلا خطأ

حقق نموذجان صينيان للذكاء الاصطناعي العلامة الكاملة في مسائل أولمبياد الرياضيات، ضمن تقييم منفصل عن منافسات الطلاب الرسمية هذا العام.

نسيم رمضان (لندن)
أوروبا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يلقي كلمة أمام جنود خلال زيارة لفوج طائرات هليكوبتر في هاردهايم في بادن-فورتمبيرغ-ألمانيا 23 يوليو 2026 (د.ب.أ)
أوروبا

بيستوريوس: ألمانيا رائدة أوروبا في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن اعتقاده بأن بلاده تأتي على رأس الدول الأوروبية في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيّرة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
تكنولوجيا يطلب النظام من المستخدم تسجيل فيديو للوجه وتنفيذ حركات محددة للتحقق من أن التسجيل مباشر وليس صورة ثابتة (أدوبي)
تكنولوجيا

«غوغل» تختبر فيديو «سيلفي» لاستعادة الوصول إلى الحسابات

تضيف «غوغل» فيديو «سيلفي» لاستعادة الحساب عند فقدان الهاتف مع التحقق من الهوية والتشفير ومواجهة الانتحال والتزييف العميق بصورة آمنة.

نسيم رمضان (لندن)
خاص تجمع النماذج الهجينة بين المبادئ الهندسية وبيانات التشغيل لتقريب خطط مصافي النفط من الأداء الفعلي للوحدات (أدوبي)
تكنولوجيا

خاص كيف يضيّق الذكاء الاصطناعي فجوة التخطيط والتشغيل في مصافي النفط؟

تساعد النماذج الهجينة مصافي النفط على تحسين دقة التخطيط وتقليص فجوة الأداء ودعم القرارات التشغيلية، مع إبقاء الرقابة البشرية المباشرة.

نسيم رمضان (لندن)