«الاتفاق» يصعق «الرياض» برباعية في موقعة مثيرة

أحرز «الاتفاق» فوزاً صعباً على ملعبه أمام ضيفه «الرياض» بنتيجة 4 / 2، ضِمن منافسات الجولة الأولى من «الدوري السعودي للمحترفين». وبدأت المباراة بإثارة مبكرة بعد طرد مبكر في صفوف «الرياض»، وتحديداً في الدقيقة السادسة، للاعب الأوروغواياني رودريغو أباسكال، ليلعب الضيوف بنقص عددي.

وفي ظل التفوق الميداني لـ«الاتفاق»، نجح الفرنسي موسى ديمبلي في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 21، لكن «الرياض» ورغم النقص العددي، استطاع لاعبه الفرنسي تيدي أوكو أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 49.

وردّ «الاتفاق» سريعاً بعد 3 دقائق بالهدف الثاني، الذي حمل توقيع ديمبلي أيضاً، ولم يتأخر «الرياض» كثيراً في تعديل النتيجة مرة أخرى، حيث سجل الغاني بيرنارد مينساه هدفاً ثانياً لتصبح النتيجة 2 / 2 في الدقيقة 56.

واستطاع الوافد الجديد الفرنسي رايان ميسي أن يضيف الهدف الثالث لـ«الاتفاق»، وذلك في يوم تقديمه لاعباً جديداً ضِمن صفوف الفريق.

وقبل النهاية بثوان، وتحديداً في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، واصل ديمبلي تألقه ليسجل الهدف الثالث له والرابع لفريقه من ركلة جزاء ليفوز «الاتفاق» 4 / 2.

وحصد «الاتفاق» أول 3 نقاط في مشواره، هذا الموسم، بينما تلقّى «الرياض» الهزيمة الأولى.