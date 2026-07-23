«غوغل» تختبر فيديو «سيلفي» لاستعادة الوصول إلى الحسابات

أضافت «غوغل» طريقة جديدة لتسجيل الدخول إلى الحسابات تعتمد على تصوير مقطع فيديو قصير للوجه، لتوفير خيار احتياطي للمستخدمين الذين يفقدون الوصول إلى هواتفهم أو أجهزتهم المعتادة.

وتستهدف الميزة، بصورة أساسية، الحالات التي يتعذّر فيها تسجيل الدخول بالوسائل المتاحة، إذ يمكن استخدام الفيديو للتحقق من هوية صاحب الحساب واستعادة الوصول إليه.

ولا تحلّ الميزة الجديدة محل كلمات المرور أو مفاتيح المرور وغيرها من وسائل الحماية، بل تنضم إلى مجموعة خيارات الاسترداد التي توفرها الشركة. وتوصي «غوغل» المستخدمين بإعداد أكثر من طريقة لتسجيل الدخول؛ نظراً إلى ما قد تحتويه الحسابات من صور ورسائل إلكترونية ومستندات وبيانات شخصية يصعب الوصول إليها عند فقدان الهاتف أو تعطل الجهاز الأساسي.

إعداد الفيديو

يبدأ إعداد الميزة بالنظر إلى كاميرا الجهاز وتنفيذ مجموعة قصيرة من حركات الرأس التي تظهر للمستخدم على الشاشة. وتهدف هذه الحركات إلى التقاط الوجه من زوايا متعددة، بدلاً من الاعتماد على صورة ثابتة واحدة، قبل تخزين الفيديو ليكون مرجعاً يمكن استخدامه في عملية التحقق لاحقاً.

وعندما يواجه المستخدم مشكلة في تسجيل الدخول، يطلب منه النظام تسجيل فيديو جديد للوجه، ثم يقارن هذا المقطع بالفيديو المحفوظ، خلال الإعداد الأوليّ؛ للتأكد من تطابق الهوية قبل السماح باستعادة الحساب. ويجعل ذلك الفيديو وسيلة احتياطية يمكن استخدامها، حتى عندما لا يكون الهاتف أو الحاسوب المعتاد متاحاً.

ولا تعني إتاحة الميزة بالضرورة وصولها فوراً إلى جميع الحسابات، فقد دعت «غوغل» المستخدمين إلى التحقق من أهلية حساباتهم، وإعداد الفيديو من خلال صفحة إدارة الحساب المخصصة للخدمة، ما يشير إلى أن التوفر قد يعتمد على الحساب أو السوق أو مراحل الإطلاق.

تُقارن محاولة الاسترداد الجديدة بالفيديو المرجعي المحفوظ مسبقاً للتحقق من هوية صاحب الحساب (أدوبي)

مواجهة الانتحال

تعتمد آلية التحقق على أكثر من مجرد مقارنة شكل الوجه. وتقول «غوغل» إنها تستخدم طبقات متعددة من الحماية للحد من محاولات الانتحال باستخدام الصور المزيَّفة أو مقاطع الفيديو المركبة، بما في ذلك المحتوى المعروف باسم «التزييف العميق».

ويطلب النظام من المستخدم تنفيذ حركات بسيطة أمام الكاميرا لإثبات أن المقطع يُسجل مباشرة، وليس صورة ثابتة أو فيديو معروضاً مسبقاً. وبعد ذلك تُقارن ملامح الفيديو الجديد بالمقطع المحفوظ، بالتوازي مع تطبيق آليات الحماية المعتادة لدى «غوغل» لرصد محاولات تسجيل الدخول التي تبدو مشبوهة.

ولا تقدم الشركة تفاصيل تقنية موسّعة حول نماذج التحقق أو معايير قبول التطابق، لكنها توضح أن النظام يجمع بين مطابقة الفيديو واختبارات الحضور المباشر وفحوص الأمن المرتبطة بمحاولة تسجيل الدخول. ويهدف هذا الدمج إلى تقليل احتمال استخدام صورة أو فيديو مزيَّف للوصول إلى الحساب.

حماية البيانات

تؤكد «غوغل» أن تسجيل فيديو الوجه يجري بموافقة المستخدم، وأن المقطع يُخزَّن بصورة مشفرة عندما لا يكون قيد الاستخدام، كما يستطيع المستخدم حذف الفيديو في أي وقت من إعدادات حسابه، ما يعني أن تفعيل الطريقة ليس دائماً ولا إلزامياً.

ووفق الشركة، يقتصر استخدام الفيديو على المساعدة في تسجيل الدخول، ما لم يقرر المستخدم مشاركته لأغراض إضافية. ويضع ذلك التحكم في التسجيل والحذف بيد صاحب الحساب، مع بقاء الفيديو جزءاً من بيانات المصادقة الحساسة التي ينبغي حمايتها مثل كلمات المرور ومفاتيح المرور.

ولا تقتصر أهمية هذا الجانب على حماية الفيديو من الوصول غير المصرَّح به، بل تمتدّ إلى منع تحوله إلى وسيلة تعريف تُستخدم خارج الغرض الذي أُنشئ من أجله. لهذا تُشدد الشركة على الموافقة المسبقة، والتشفير أثناء التخزين، وإمكانية الحذف.

تستخدم «غوغل» طبقات حماية لمواجهة محاولات الانتحال بالصور المسجلة أو مقاطع الفيديو المزيفة والتزييف العميق (أدوبي)

خيارات متعددة

تأتي ميزة «سيلفي الفيديو» ضِمن توجه أوسع لتقليل اعتماد المستخدم على وسيلة واحدة للدخول إلى الحساب. وقد سبقتها «غوغل» بإتاحة مفاتيح المرور، التي تعتمد على قفل الجهاز أو البيانات الحيوية، بدلاً من كلمة المرور التقليدية، إلى جانب ميزة جهات اتصال الاسترداد التي تتيح الاستعانة بشخص موثوق عند فقدان الوصول.

ويمثل فيديو الوجه مساراً إضافياً للحالات التي لا تتوافر فيها الأجهزة المعتادة أو رموز التحقق. إلا أن فاعليته تعتمد على قيام المستخدم بإعداده مسبقاً؛ لأن النظام يحتاج إلى فيديو مرجعي محفوظ قبل وقوع مشكلة تسجيل الدخول.

وبذلك لا تقدم «غوغل» الفيديو بديلاً شاملاً لوسائل المصادقة، بل طبقة أخرى ضمن منظومة استرداد الحساب. ويظل إعداد أكثر من وسيلة دخول عاملاً أساسياً لتقليل احتمال فقدان الوصول، خصوصاً مع ارتباط الحساب الواحد بعدد كبير من الخدمات والملفات والبيانات الشخصية.