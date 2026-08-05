حين تهتز الأرض: كيف سبقت جوالات «آندرويد» الزلزال في مصر؟ ولماذا صمت «آيفون»؟

في هدوء الفجر، وبينما كانت المدن المصرية تتأهب لبداية يوم جديد، ضرب زلزال مباغت بقوة بلغت نحو 5.5 درجة على مقياس ريختر مناطق عدة، ليشعر به سكان القاهرة والمحافظات المجاورة وحتى أجزاء من الدول المجاورة. ووسط حالة الهلع والبحث عن إجابات، انقسمت الشاشات في أيدي المستخدمين إلى عالمين: عالم «آندرويد» الذي سبقت إشعاراته ومضات الهلع، وعالم «آي أو إس» لجوالات «آيفون» الذي التزم الصمت التام قبل وقوع الهزة. وهذا التباين لم يكن صدفة، بل هو تجسيد لمعركتين تقنيتين مختلفتين تماماً في فلسفة التعامل مع الكوارث الطبيعية، وتوظيف التقنية لحماية الأرواح.

الفلسفة الكامنة خلف نظام «غوغل»: تحويل المليارات إلى أجهزة رصد زلزالي

تعتمد تقنية «غوغل» للإنذار المبكر بالزلازل Android Earthquake Alerts على فكرة ثورية وبسيطة في آن واحد: تحويل كل جوال ذكي يعمل بنظام التشغيل «آندرويد» إلى محطة رصد زلزالي مصغرة. وتحتوي الجوالات الذكية الحديثة على مستشعرات دقيقة للغاية تُعرف باسم «مقياس التسارع» Accelerometer. وهذا المستشعر مسؤول عن معرفة ما إذا كان جوالك موضوعاً أفقياً أم رأسياً، ولكنه في الوقت ذاته حساس بما يكفي لالتقاط اهتزازات الأرض. وعندما يقع زلزال، تبدأ الأمواج الأولية الأسرع P-waves (ومنخفضة الأضرار) بالتحرك عبر قشرة الأرض.

وتبدأ هنا منظومة «غوغل» الذكية بالعمل عبر الخطوات التالية:

* الاستشعار الجماعي Crowdsourcing: عندما يشعر عدد من جوالات «آندرويد» في منطقة جغرافية محدودة باهتزازات غير معتادة تشبه الأمواج الزلزالية، ترسل هذه الأجهزة إشارة صامتة ومجهولة الهوية إلى خوادم رصد الزلازل التابعة لـ«غوغل».

* التحليل السريع: تقوم الأجهزة الخادمة لـ«غوغل» بتحليل البيانات الواردة في غضون أجزاء من الثانية؛ فإذا تطابقت إشارات آلاف الجوالات في وقت واحد، فتتأكد الخوارزمية من أن الأمر زلزال حقيقي وليس مجرد اهتزاز عرضي مثل سقوط الجوال على الأرض.

* السباق مع الزمن: نظراً لأن الموجات الزلزالية المدمرة S-waves تنتقل بسرعة بطيئة نسبياً مقارنة بسرعة انتقال إشارات الإنترنت، فتستطيع الأجهزة الخادمة لـ«غوغل» إرسال إنذار مبكر عاجل إلى الجوالات الواقعة في محيط الخطر قبل وصول الموجة المدمرة ببضع دقائق، ما يمنح المستخدمين فرصة للابتعاد عن الأشياء القابلة للانهيار.

وأثبتت هذه التقنية كفاءتها العالية في تجارب عالمية كثيرة، مثل زلزال فنزويلا وعدة مناطق في منطقة الشرق الأوسط، حيث وصلت التحذيرات للمستخدمين على أجهزة «آندرويد» قبل أن تدرك التطبيقات التقليدية حجم الكارثة بدقة، كما حدث بوضوح في زلزال مصر الأخير الذي تلقى فيه مستخدمو «آندرويد» تنبيهات فورية، بينما كانت الجهات الرسمية تبدأ عمليات الطوارئ.

نهج «أبل»: الاعتماد الحصري على الشبكات الحكومية

وفي المقابل، تتبع «أبل» نهجاً مختلفاً كلياً في التعامل مع تنبيهات الزلازل على جوالات «آيفون»؛ فبدلاً من تحويل ملايين الجوالات إلى شبكة استشعار جماعية، ترفض «أبل» الاعتماد على بيانات المستشعرات الخاصة بالمستخدمين لأسباب تتعلق بالخصوصية المطلقة، وتجنب الإنذارات الكاذبة الناتجة عن الحركة العشوائية. وبدلاً من ذلك، تعتمد «أبل» حصرياً على شبكات الإنذار المبكر الحكومية والرسمية (مثل هيئات الرصد الزلزالي الوطنية ومراكز إدارة الكوارث التي تطلق بروتوكول التنبيهات الطارئة Cell Broadcast).

لماذا لم تتلقَ جوالات «آيفون» في مصر أي إنذار؟

غياب البنية التحتية الرسمية للبث الفوري: لكي يعمل نظام «أبل» لإشعارات الزلازل، يجب أن تكون الدولة المعنية قد ربطت شبكات رصدها الزلزالي الأرضية بشكل تقني مباشر مع الأجهزة الخادمة لـ«أبل»، بحيث تطلق الهيئات الرسمية أمراً برمجياً فورياً يتم بثه عبر أبراج الاتصالات إلى جوالات «آيفون» في الدولة.

في مصر، وعلى الرغم من كفاءة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في رصد الزلازل وإعلان بياناتها بدقة، فإن نظام البث الآلي المباشر المدمج مع أنظمة «أبل» العالمية لم يكن مفعلاً بالطريقة التي تتيح إرسال إنذارات فورية للعامة عبر نظام «آيفون» لحظة وقوع الهزة.

نتيجة لذلك، ظل مستخدمو «آيفون» في مصر بمعزل عن الإنذار الرقمي المباشر على جوالاتهم، ولم يتعرفوا على تفاصيل الزلزال إلا عبر متابعة الأخبار أو الشعور المباشر بالهزة أو تحميل تطبيقات خارجية مستقلة للرصد.

وتكشف مقارنة زلزال مصر الأخير بين «آندرويد» و«آيفون» عن صراع فلسفي عميق في عالم التقنية الحديثة: فلسفة الذكاء الجماعي الموزع التي تبنتها «غوغل» لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر استغلال الأجهزة الذكية الموجودة بين أيدينا، مقابل فلسفة الموثوقية السيادية التي تتبناها «أبل» عبر الاعتماد حصرياً على المحطات الرسمية المعتمدة. وبينما نجح «آندرويد» في كسب سباق الثواني الحرجة عبر تحويل ملايين الجوالات في مصر والمنطقة إلى درع للبشر، ظل «آيفون» ينتظر الإشارة الرسمية التي لم تكن جاهزة بعد، ما يترك الباب مفتوحاً أمام سباق مستمر بين عمالقة التقنية لحماية البشرية من غضب الطبيعة.