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صحتك

السباحة تساعد في تخفيف أوجاع أسفل الظهر

السباحة تساعد في تحسين الوظائف الحركية وتخفيف أوجاع أسفل الظهر بشكل ملموس (بيكساباي)
السباحة تساعد في تحسين الوظائف الحركية وتخفيف أوجاع أسفل الظهر بشكل ملموس (بيكساباي)
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السباحة تساعد في تخفيف أوجاع أسفل الظهر

السباحة تساعد في تحسين الوظائف الحركية وتخفيف أوجاع أسفل الظهر بشكل ملموس (بيكساباي)
السباحة تساعد في تحسين الوظائف الحركية وتخفيف أوجاع أسفل الظهر بشكل ملموس (بيكساباي)

كشفت دراسة علمية أجريت في أستراليا أن السباحة تساعد في تخفيف أوجاع أسفل الظهر.

وأكدت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة ماكواري في سيدني ونشرتها الدورية العلمية «British Journal of Sports Medicine» المتخصصة في الطب الرياضي، أن المشاركة في برنامج رياضي للسباحة على مدار 8 أسابيع، ساعدت المتطوعين في تحسين الوظائف الحركية وتخفيف أوجاع أسفل الظهر بشكل ملموس.

وذكرت رئيسة فريق الدراسة ديبورا ويرهام، أن السباحة ساعدت في تخفيف أوجاع المشاركين في التجربة بنسبة 50 في المائة تقريباً. وشملت التجربة 76 شخصاً بالغاً تتراوح أعمارهم بين 26 و74 عاماً، ويعانون من أوجاع في أسفل الظهر منذ 3 شهور على الاقل.

وأشارت ويرهام إلى أن المشاركين في التجربة لم يكونوا «معتادين على السباحة، ولكن كان بمقدورهم السباحة لمسافة 25 متراً، ويشعرون بالثقة أثناء الحركة في الماء»، مضيفة أن البرنامج كان يهدف إلى جعلهم يسبحون لفترة تتراوح بين 30 و45 دقيقة ثلاث مرات بحلول نهاية التجربة.

وأكدت ويرهام في تصريحات للموقع الإلكتروني «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث الطبية، أن التحسن الناجم عن ممارسة السباحة كان أفضل من النتائج التي تتحقق من ممارسة أنواع أخرى من الرياضة أو التدريبات البدنية، وأن متابعة حالة المرضى أظهرت أن فترة الاستفادة من السباحة استمرت نحو 6 أشهر إلى سنة بعد انتهاء البرنامج التدريبي.

ويقول الباحث مارك هانكوك من مركز أبحاث آلام العمود الفقري بجامعة ماكواري، إن «السباحة يمكنها تحسين الوظائف الحركية والقوة وقدرات الجسم على توظيف الأكسجين أثناء الحركة بشكل عام، والأهم من ذلك أن السباحة تساعد المشاركين في اكتساب الثقة والبدء في ممارسة أشكال مختلفة من الأنشطة البدنية».

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