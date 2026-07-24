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صحتك

علامات في الأظافر ربما تكشف عن مشكلات صحية

ظهور خطوط الأظافر بشكل مفاجئ قد يكون مؤشراً على مشكلة صحية (مجلة بريفنشن)
ظهور خطوط الأظافر بشكل مفاجئ قد يكون مؤشراً على مشكلة صحية (مجلة بريفنشن)
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علامات في الأظافر ربما تكشف عن مشكلات صحية

ظهور خطوط الأظافر بشكل مفاجئ قد يكون مؤشراً على مشكلة صحية (مجلة بريفنشن)
ظهور خطوط الأظافر بشكل مفاجئ قد يكون مؤشراً على مشكلة صحية (مجلة بريفنشن)

ربما يثير ظهور خطوط أو نتوءات على أظافر اليدين قلق كثيرين، خصوصاً إذا ظهرت فجأة أو لم تكن موجودة من قبل، إلا أن أطباء الجلدية يؤكدون أن معظم هذه التغيرات تكون طبيعية وغير خطيرة، بينما قد تشير بعض الحالات إلى مشكلات صحية تستدعي التقييم الطبي.

وأوضحت الدكتورة شاري ليبنر، أستاذة الأمراض الجلدية في كلية طب وايل كورنيل ومستشفى نيويورك - بريسبيتيريان بالولايات المتحدة، أن الخطوط الطولية الممتدة من قاعدة الظفر إلى طرفه تُعد غالباً جزءاً طبيعياً من عملية التقدم في العمر، وهي أكثر أنواع خطوط الأظافر شيوعاً، وفق مجلة «Prevention» الأميركية.

وفي المقابل، تختلف الخطوط الأفقية، المعروفة طبياً باسم «خطوط بو» (Beau's lines)، عن الخطوط الطولية؛ إذ تنشأ عادة نتيجة توقف مؤقت في نمو الظفر، وقد تكون مرتبطة بإصابة مباشرة، أو بمرض شديد، أو بعوامل صحية أخرى.

وقالت طبيبة الأمراض الجلدية الأميركية تسيبورا شاينهاوس إن ظهور الخطوط الأفقية في ظفر واحد غالباً ما يكون ناتجاً عن إصابة في منطقة نمو الظفر، مثل انحشار الإصبع في الباب، أو العبث المتكرر بالأظافر؛ ما يؤدي إلى تشكل أخدود يختفي تدريجياً مع نمو الظفر.

من جانبه، أوضح طبيب الجلدية الأميركي كاران لال أن الخطوط الأفقية قد تظهر أيضاً عندما يتعرض الجسم لإجهاد شديد يؤدي إلى توقف مؤقت في نمو الظفر. ومن أبرز أسبابها العدوى الفيروسية الشديدة، والحمى، وأمراض الكلى، ونقص بعض العناصر الغذائية مثل الحديد والزنك وفيتامين «A»، إلى جانب الأضرار الناتجة عن الأظافر الصناعية أو الإصابات المباشرة، والضغوط النفسية، واضطرابات الغدة الدرقية.

وأضاف أن الخطوط الطولية قد ترتبط كذلك بجفاف الأظافر، وبعض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما والصدفية، وأمراض المناعة الذاتية مثل الثعلبة البقعية، فضلاً عن التقدم في العمر، ونقص الحديد أو الزنك أو فيتامين «A» واضطرابات الغدة الدرقية.

وأشار الخبراء إلى أن البقع أو الخطوط البيضاء تختلف عن نتوءات الأظافر، وتُعرف طبياً باسم «ابيضاض الأظافر» (Leukonychia). وغالباً ما تنتج عن إصابة بسيطة، مثل قضم الأظافر أو ارتطامها بجسم صلب، لكنها قد ترتبط أيضاً ببعض الأمراض الجلدية أو بتناول أدوية معينة.

كيف تحافظ على صحة الأظافر؟

أكدت طبيبة الجلدية الأميركية دونا هارت أن ترطيب الأظافر بانتظام باستخدام كريمات أو زيوت تحتوي على السيراميدات أو أحماض ألفا هيدروكسي يساعد على تقليل مظهر الخطوط، كما يحافظ على مادة الكيراتين داخل الظفر.

وللحفاظ على صحة الأظافر، ينصح الخبراء بتقليمها بانتظام من دون قصها بشكل مفرط، والامتناع عن قضمها أو العبث بالجلد المحيط بها، واستخدام ملمع الأظافر باعتدال، لأن الإفراط في استخدامه قد يرقق الظفر ويجعله أكثر عرضة للكسر.

كما يوصون بعدم دفع الجلد المحيط بالظفر إلى الخلف أو إزالته؛ لأنه يشكل حاجزاً طبيعياً يحمي من العدوى، مع الحد من التعرض المتكرر للماء، وارتداء القفازات عند غسل الأطباق أو أداء الأعمال المنزلية.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

بحسب الخبراء، ينبغي مراجعة الطبيب إذا ظهرت خطوط الأظافر بصورة مفاجئة، أو صاحبتها آلام أو انقسام في الظفر، أو تغير لونه إلى البني أو الأسود، أو ظهرت تغيرات واضحة في سطحه.

وأوضح كاران لال أن تقييم الحالة يبدأ بفحص الجلد والأظافر للبحث عن علامات تدل على أمراض مثل الصدفية، وقد يتطلب الأمر إجراء تحاليل تشمل صورة دم كاملة (CBC)، وتحليلاً شاملاً لوظائف الكبد والكلى (CMP)، وقياس مستويات الحديد، إلى جانب اختبارات وظائف الغدة الدرقية، للمساعدة في تحديد السبب الكامن وراء هذه التغيرات.

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