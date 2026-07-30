«جي بي مورغان» يقدّم توقعات رفع الفائدة الأميركية إلى ديسمبر بدلاً من 2027

يتوقع بنك «جي بي مورغان» الآن أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، مقدماً بذلك توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى زيادة محتملة في النصف الثاني من عام 2027، وذلك بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير خلال يوليو (تموز).

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى مساره المستهدف، لكنه لم يقدم سوى إشارات محدودة بشأن الخطوات السياسية اللازمة لخفض ضغوط الأسعار، التي ظلت أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة لأكثر من خمس سنوات، وفق «رويترز».

وأشار بنك «جي بي مورغان» في مذكرة صدرت الأربعاء إلى أن تصريحات وارش أثارت تساؤلات حول مدى قدرة القيادة الجديدة للاحتياطي الفيدرالي على تحقيق انخفاض مستدام في التضخم، مضيفاً أن ذلك قد يزيد من الضغوط على بقية أعضاء اللجنة لاتخاذ إجراءات أكثر حسماً لتنفيذ تفويض البنك المركزي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو، وهو قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه واجه معارضة ثلاثة من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الذين فضلوا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ورغم ارتفاع التضخم الأساسي خلال الشهر الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود والغذاء واستمرار قوة الإنفاق المرتبط باستثمارات الشركات في الذكاء الاصطناعي، لم يعتبر وارش أن رفع أسعار الفائدة هو الحل الأنسب بالضرورة في هذه المرحلة.

ويتوقع «جي بي مورغان» أن تستقر أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي عند نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة بعد الزيادة المرتقبة في ديسمبر (كانون الأول)، مشيراً إلى أن احتمال رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) لا يزال قائماً إذا واصل التضخم مساره الصعودي.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تسعّر الأسواق حالياً احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر عند 65.2 في المائة، مقارنة بنحو 81 في المائة قبل صدور بيان السياسة النقدية الأخير.

ولا تزال شركات وساطة أخرى، من بينها «غولدمان ساكس» و«باركليز»، تتوقع أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، في حين يتوقع «بنك أوف أميركا للأبحاث» ثلاث زيادات في أسعار الفائدة تبدأ في سبتمبر.

في المقابل، أبقت «سيتي غروب»، التي تُعد من أبرز المؤيدين لسياسة التيسير النقدي لدى الاحتياطي الفيدرالي، على توقعاتها بخفض أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر من هذا العام، إضافة إلى خفض آخر في يناير (كانون الثاني) 2027، وذلك عقب اجتماع البنك المركزي في يوليو.