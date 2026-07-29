عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:56 دقيقه
الاقتصاد

ارتفاع عوائد السندات الأميركية بعد تراجع ثلاثة أيام قبيل قرار «الفيدرالي»

مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)
مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)
TT
TT

ارتفاع عوائد السندات الأميركية بعد تراجع ثلاثة أيام قبيل قرار «الفيدرالي»

مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)
مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الأربعاء، منهية سلسلة انخفاضات استمرت ثلاثة أيام، مع صعود أسعار النفط الخام في أعقاب تجدد التوترات المرتبطة بالصراع الإيراني، وذلك قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات واسعة بأن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، رغم استمرار حالة من عدم اليقين. وتشير أسواق المال إلى أن المتداولين يقدّرون احتمالاً بنحو 32 في المائة لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وقال محللو شركة «بي سي إيه للأبحاث» في مذكرة: «سوق العمل لا تسهم في زيادة التضخم، كما تشير مؤشرات التضخم الرئيسية إلى مزيد من التباطؤ، في حين تبدو توقعات التضخم مستقرة إلى حد كبير. وإذا واصلت البيانات الاقتصادية الضعف، فإن ذروة التشدد النقدي ستكون قد أصبحت وراءنا».

وانخفضت مقايضات التضخم لأجل عام واحد وخمسة أعوام بشكل مطرد خلال الأسابيع الأخيرة، ما يشير إلى أن المستثمرين لا يتوقعون ارتفاعاً مستداماً في ضغوط الأسعار على المدى المتوسط.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الشهر تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال يونيو (حزيران)، بعد تعديل بيانات الأجور للشهرين السابقين بالخفض، في مؤشر على تباطؤ سوق العمل. كما تباطأ تضخم أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع خلال الشهر نفسه، مع تراجع أسعار النفط الخام.

ويُسعّر المتداولون حالياً احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، إلى جانب احتمال بنسبة 71.2 في المائة لرفع إضافي بحلول نهاية العام، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن.

ويأتي قرار الفائدة يوم الأربعاء ليكون الاجتماع الثاني لكيفين وارش بصفته رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع محللون أن يمتنع البنك المركزي عن تقديم توجيهات مستقبلية واضحة بشأن مسار الفائدة، بعد أن قدّم وارش الشهر الماضي بياناً مختصراً للسياسة النقدية، على خلاف النهج الذي اتبعه سلفه جيروم باول.

وقال جيم ريد، الرئيس العالمي لأبحاث الاقتصاد الكلي في «دويتشه بنك»، في مذكرة: «هذه أعلى مستويات عدم اليقين التي شهدتها السوق بشأن احتمال تغيير الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قبل اجتماعه منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018».

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.2 نقطة أساس إلى 4.616 في المائة، بينما صعد عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 2.4 نقطة أساس إلى 4.301 في المائة. وكان كلا العائدين في طريقهما لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام.

ورغم تراجع عوائد سندات الخزانة عن أعلى مستوياتها المسجلة هذا الشهر، فإنها لا تزال تتجه نحو تحقيق مكاسب قوية خلال يوليو (تموز)، مع زيادة رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تجدد الضغوط التضخمية.

ومن المتوقع أن تسجل عوائد السندات لأجل 10 و30 عاماً أكبر ارتفاع شهري لها منذ مارس (آذار)، بينما يتجه عائد السندات لأجل عامين نحو تسجيل خامس زيادة شهرية متتالية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون يوم الخميس صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يونيو، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.

وفي سوق السندات، ظل المعروض من سندات الخزانة الأميركية مرتفعاً هذا الأسبوع، مع مزادات لسندات لأجل عامين وخمسة أعوام يوم الاثنين. أما مزاد السندات لأجل سبع سنوات بقيمة 44 مليار دولار يوم الثلاثاء، فقد جاء ضمن التوقعات، إذ بلغ الطلب 2.49 مرة حجم المعروض، وهو مستوى قريب من المتوسط، وفقاً للمحللين.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي سندات الاحتياطي الفيدرالي حرب إيران أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» يحسم قرار الفائدة اليوم... توقُّعات بالتثبيت مع انقسام حول التضخم

الاقتصاد مبنى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يحسم قرار الفائدة اليوم... توقُّعات بالتثبيت مع انقسام حول التضخم

تشير توقعات معظم المستثمرين إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُبقي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة للاجتماع الخامس على التوالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد كيفين وارش خلال مؤتمر صحافي بواشنطن عقب اجتماع «لجنة السوق المفتوحة» الفيدرالية في يونيو 2026 (رويترز)
الاقتصاد

أسواق السندات تختبر نهج وارش وسط تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

بدأت الأسواق تفرض إيقاعها الخاص على تطلعات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، كيفين وارش، الذي كان يسعى إلى قيادة «بنك مركزي» أعلى مرونة...

«الشرق الأوسط» (نيويورك - واشنطن )
الاقتصاد صورة توضيحية تظهر ورقة نقدية من فئة الدولار الأميركي إلى جانب رسم بياني للأسواق المالية (رويترز)
الاقتصاد

انخفاض عوائد السندات الأميركية للجلسة الثالثة... والأنظار نحو «الفيدرالي»

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع يوم الثلاثاء، مواصلة تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي، مع استمرار انخفاض أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد دونالد ترمب يرقص بعد إلقاء كلمة في منشأة «ميلفورد بروفينغ غراوندز» التابعة لشركة «جنرال موتورز» في ميلفورد بولاية ميشيغان (أ.ف.ب)
الاقتصاد

ترمب يدافع عن الرسوم الجمركية ويؤكد أنها أنعشت صناعة السيارات الأميركية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال زيارة إلى ولاية ميشيغان، عن سياساته التجارية، أن الرسوم الواسعة التي فرضتها إدارته أسهمت في إنعاش صناعة السيارات.

«الشرق الأوسط» (ميشيغان )
الاقتصاد تركز مذكرة التفاهم على تسهيل شراء السلع والخدمات الأميركية لصالح مشاريع الصندوق المؤهلة (PIF)
الاقتصاد

تفاهم سعودي - أميركي بـ15 مليار دولار لدعم الاستثمارات الاستراتيجية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وبنك التصدير والاستيراد الأميركي، توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المالي والفرص الاستثمارية والتجارية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)