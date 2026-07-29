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الرياضة رياضة عالمية

دي مينور يكسر عقدة تسيتسيباس في بداية حملة دفاعه عن لقب بطولة مبادلة للتنس

أليكس دي مينور (أ.ف.ب)
أليكس دي مينور (أ.ف.ب)
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دي مينور يكسر عقدة تسيتسيباس في بداية حملة دفاعه عن لقب بطولة مبادلة للتنس

أليكس دي مينور (أ.ف.ب)
أليكس دي مينور (أ.ف.ب)

بدأ الأسترالي أليكس دي مينور مشوار حملة الدفاع عن لقبه في بطولة مبادلة للتنس بفوز صعب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، مساء الأربعاء.

واستغرق دي مينور المصنف الأول في هذه البطولة، ساعتين لحسم الفوز على تسيتسيباس بنتيجة 6/ 4 و3/ 6 و6/ 3.

وكسر النجم الأسترالي بهذا الفوز عقدة تسيتسيباس الذي فاز في 12 من أصل 13 مواجهة مباشرة بينهما، وكان آخر فوز في بطولة ميامي للتنس خلال مارس (آذار) الماضي.

وسيلعب أليكس دي مينور المصنف السادس عالميا في دور الـ 16 ضد مواطنه الشاب كروز هيويت، البالغ من العمر 17 عاماً، ونجل المصنف الأول عالمياً سابقاً، ليتون هيويت.

وأشار الموقع الرسمي لرابطة لاعبي التنس المحترفين إلى أن دي مينور حقَّق رقماً قياسياً بإقصاء تسيتسيباس، حيث حقق فوزه رقم 60 في بطولات فئة 500 نقطة منذ بداية موسم 2023، ليصبح أكثر اللاعبين تحقيقاً للانتصارات في هذه الفئة خلال تلك الفترة.

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