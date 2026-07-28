بطولة «سيكس كينغز سلام» تشعل موسم الرياض في أكتوبر

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة بطولة «سيكس كينغز سلام» ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، وذلك في 21 و22 و24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم التنس العالميين.

وتشهد البطولة مشاركة ستة من أبرز نجوم التنس العالمي، يتقدمهم الإيطالي يانيك سينر، حامل لقب النسختين السابقتين، إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراس، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، والألماني ألكسندر زفيريف، والأميركي تايلور فريتز، فيما تشهد النسخة الثالثة الظهور الأول للأسترالي أليكس دي مينور في البطولة.

وستنقل منافسات البطولة عالمياً عبر منصة «نتفليكس»، لتصل إلى جمهور واسع حول العالم، وتعزز مكانتها باعتبارها واحدة من أبرز بطولات التنس التي تجمع نخبة اللاعبين.

وقال الإسباني كارلوس ألكاراس: «يسعدني العودة إلى الرياض للمشاركة في نسخة جديدة من بطولة سيكس كينغز سلام. الأجواء دائماً استثنائية، ومن دواعي فخري أن أكون جزءاً من هذا الحدث الفريد إلى جانب نخبة من أفضل لاعبي العالم».

فيما عبر الإيطالي يانيك سينر عن سعادته بالعودة إلى الرياض للدفاع عن لقبه في «سيكس كينغز سلام» مرة أخرى. مضيفاً: «إنها بطولة رائعة تتميز بأجواء مميزة، وأتطلع بشغف لخوض المنافسات في أكتوبر المقبل».

وقال الصربي نوفاك ديوكوفيتش: «لطالما حظيت باستقبال رائع في الرياض، ويسعدني العودة إليها مرة أخرى. لقد أصبحت بطولة (سيكس كينغز سلام) حدثاً مميزاً على أجندة التنس العالمية، وأتطلع للمنافسة أمام الجماهير في أكتوبر المقبل».

أما الأميركي تايلور فريتز فتطلع إلى العودة للمشاركة في «سيكس كينغز سلام» بعد تجربة رائعة في العام الماضي. واصفاً البطولة بالاستثنائية.

وقال الألماني ألكسندر زفيريف: «من الرائع العودة إلى الرياض للمشاركة في نسخة جديدة من (سيكس كينغز سلام). تواصل البطولة نموها عاماً بعد عام، وأنا متحمس لأن أكون جزءاً من نسخة جديدة مميزة».

وأبدى الأسترالي أليكس دي مينور حماسه لخوض أول مشاركة لي في «سيكس كينغز سلام» هذا العام. وقال: «لقد سمعت الكثير عن هذه البطولة، وأتطلع إلى التعرف على أجوائها والمنافسة في الرياض للمرة الأولى».

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائز في كل مواجهة إلى الدور التالي حتى المباراة النهائية، مع إقامة مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع. كما سيحتضن موقع البطولة منطقة للمشجعين تقدم مجموعة من التجارب والأنشطة المصاحبة، بما يعزز تجربة الزوار طوال أيام الحدث.

بقيت الإشارة إلى أن بطولة «سيكس كينغز سلام» أقيمت لأول مرة في عام 2024، وأُقيمت منها حتى الآن نسختان، حيث نجح الإيطالي يانيك سينر في الفوز بلقبيهما، بينما استقطبت البطولة نخبة من أبرز نجوم التنس العالمي، وقدمت مواجهات استثنائية بين كبار المصنفين، ما أسهم في ترسيخ مكانتها بوصفها واحدة من أبرز بطولات التنس على الساحة الدولية.

وتأتي البطولة ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية العالمية التي يستضيفها موسم الرياض، والتي عززت مكانة المملكة كونها وجهة رائدة لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية الدولية، من خلال تنظيم منافسات تجمع نخبة الرياضيين في مختلف الألعاب، وتقديم تجارب متكاملة للجماهير والزوار من داخل المملكة وخارجها.