طرح تذاكر نزال «العودة» بين جوشوا وبرينغا في جدة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، طرح تذاكر نزال «العودة» المرتقب الذي يجمع البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغا، والمقرر إقامته يوم 25 يوليو (تموز) المقبل في «جدة سوبردوم» ضمن فعاليات تقويم جدة وبالتعاون مع موسم الرياض.

ويتصدر البريطاني أنتوني جوشوا بطاقة الحدث، مستنداً إلى مسيرة حافلة جعلته أحد أبرز نجوم الوزن الثقيل عالمياً، إذ يمتلك سجلاً يضم 28 انتصاراً مقابل 4 هزائم، منها 25 فوزاً بالضربة القاضية. ويُعد بطل العالم الموحد السابق للوزن الثقيل مرتين، كما سبق له التتويج بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012، وحقق انتصارات بارزة على عدد من أبرز الأسماء في عالم الملاكمة.

في المقابل، يدخل الألباني كريستيان برينغا المواجهة بسجل قوي يتضمن 20 انتصاراً جميعها بالضربة القاضية مقابل هزيمة واحدة فقط، في مسيرة احترافية بدأت عام 2016، حيث يخوض أكبر اختبار في مسيرته حتى الآن وأول ظهور له ضمن حدث رئيسي عالمي بهذا الحجم.

وكان المؤتمر الصحافي الأول للنزال قد أُقيم في العاصمة البريطانية لندن، مطلع الشهر الحالي، وشهد أول مواجهة إعلامية مباشرة بين الملاكمين منذ الإعلان عن الحدث، وسط حضور إعلامي واسع وترقب كبير من جماهير الملاكمة حول العالم.