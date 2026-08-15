في يومه الأول مع «المانشافت»... كلوب: أشعر بالحماس أكثر من أي وقت مضى

يعود الدوري الإسباني «لاليغا»، هذا الأسبوع، لكن انطلاقته ستكون مختلفة بعض الشيء عن المعتاد. ستُقام ست مباريات فقط ضمن الجولة الافتتاحية، فيما يغيب أكبر ناديين في المسابقة، برشلونة وريال مدريد، عن مباريات الأسبوع الأول، والسبب الرئيسي هو كأس العالم 2026.

تنطلق الجولة بمواجهة ديبورتيفو ألافيس وخيتافي، اليوم (السبت)، في السابعة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، قبل أن يستضيف إشبيلية فريق رايو فاييكانو في وقت لاحق من المساء. ويعود راسينغ سانتاندير إلى الدوري الإسباني، يوم الأحد، عندما يستضيف فياريال على ملعب إل ساردينيرو، فيما يلتقي إسبانيول مع ليفانتي في اليوم نفسه.

ويعود أيضاً ديبورتيفو لاكورونيا، أحد الأندية التاريخية في إسبانيا، إلى دوري الدرجة الأولى، ويستضيف إلتشي، يوم الاثنين، قبل أن يواجه أتلتيكو مدريد فريق مالاغا، الفائز في ملحق الصعود من الدرجة الثانية، يوم الأربعاء.

لكن، وبحسب شبكة «The Athletic»، فقد أُجلت أربع مباريات من الجولة الأولى إلى أواخر أغسطس (آب)، بموجب اتفاق بين رابطة الدوري الإسباني ورابطة لاعبي كرة القدم الإسبان، يتضمن فترة راحة إلزامية للاعبين الذين وصلت منتخباتهم إلى نصف نهائي كأس العالم.

ووصول إسبانيا إلى النهائي وفوزها باللقب على حساب الأرجنتين في 19 يوليو (تموز)، يعني أن لاعبين مثل لامين يامال نجم برشلونة، ومارك كوكوريلا لاعب ريال مدريد، لن يخوضوا مباريات مع نادييهما قبل الأسبوع الثاني من الموسم على الأقل. وسيبدأ برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، حملة الدفاع عن لقبه أمام إلتشي يوم الأحد 23 أغسطس (آب)؛ ما يمنح لاعبيه الثمانية الذين شاركوا ضمن منتخب إسبانيا المتوّج بكأس العالم فترة إضافية للتعافي.

أما المباراة الأولى لجوزيه مورينيو في ولايته الثانية مديراً فنياً لريال مدريد، فستكون أمام إسبانيول يوم السبت 22 أغسطس (آب).

في المقابل، نُقلت المباراتان اللتان كان من المفترض أن يفتتح بهما العملاقان موسمهما إلى أواخر الشهر. وسيستضيف برشلونة أتلتيك بلباو على ملعب كامب نو يوم الخميس 27 أغسطس (آب)، فيما يواجه ريال مدريد فريق ريال سوسيداد على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم الأربعاء 26 أغسطس (آب).

ولم يعد كثير من النجوم الذين شاركوا في الأدوار الأخيرة من كأس العالم إلى التدريبات إلا خلال الأيام القليلة الماضية. وخاض يامال وبيدري وداني أولمو وباو كوبارسي أول حصة تدريبية لهم بعد العودة إلى برشلونة، يوم الأربعاء. والوضع مشابه في العاصمة. فلم يشارك كوكوريلا في فوز ريال مدريد الودي 1 - 0 على ديبورتيفو لاكورونيا، يوم الأربعاء، كما غاب أيضاً جود بيلينغهام وكيليان مبابي وأوريلين تشواميني، الذين وصلت منتخباتهم، إنجلترا وفرنسا، إلى نصف النهائي، قبل خوض مباراة تحديد المركز الثالث قبل يوم واحد من نهائي كأس العالم. وكانت رابطة الدوري الإسباني قد تمسكت برغبتها في انطلاق موسم 2026 - 2027 يوم 15 أغسطس (آب)، رغم أن الدوريات الكبرى الأخرى في أوروبا تبدأ في موعد متأخر هذا الموسم.

فالدوري الإنجليزي الممتاز ينطلق في عطلة نهاية الأسبوع التالية، في 21 أغسطس (آب)، بينما يبدأ الدوري الألماني في 28 أغسطس. لكن رابطة اللاعبين الإسبان اعترضت على انطلاق الموسم في منتصف أغسطس، لأن اللاعبين الذين وصلت منتخباتهم إلى الأدوار المتقدمة من كأس العالم لن يحصلوا على فترات الراحة والإعداد للموسم المنصوص عليها في اتفاقية العمل الجماعية المعتمدة رسمياً في كرة القدم الإسبانية.

وبعد شهور من النقاش، وافق ممثلو أندية الدوري الإسباني بالإجماع، في 9 يونيو (حزيران)، على اقتراح يقضي بـ«تقسيم» مباريات الجولة الافتتاحية. ثم اعتمد جدول الموسم خلال الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الإسباني لكرة القدم في 30 يونيو (حزيران)، رغم أن ريال مدريد لم يرسل ممثلين عنه إلى أي من الاجتماعين. ومنح الحل الأندية التي تضم لاعبين وصلت منتخباتهم إلى نصف نهائي كأس العالم خيار تأجيل مبارياتها الافتتاحية لمدة عشرة أيام. ونتيجة البداية المتدرجة للموسم، ستُقام مباريات في الدوري الإسباني في جميع الأيام تقريباً بين 15 و31 أغسطس، باستثناء يوم واحد فقط.

كما يساعد توزيع المباريات على هذه الفترة الطويلة في حل مشكلة المواعيد، نظراً إلى ارتفاع درجات الحرارة في كثير من المدن الإسبانية خلال أغسطس، وهو ما يجعل إقامة المباريات مساءً أمراً ضرورياً لأسباب تتعلق بصحة اللاعبين وسلامتهم.

أما أتلتيكو مدريد، فكان أكثر الأندية تمثيلاً باللاعبين في نهائي كأس العالم؛ إذ كان لديه أربعة لاعبين مع إسبانيا: أليكس باينا، والوافد الجديد أليخاندرو غريمالدو، وماركوس يورينتي، ومارك بوبيل.

كما كان لديه خمسة لاعبين مع الأرجنتين: خوليان ألفاريز، وجوليانو سيميوني، والحارس خوان موسو، وناهويل مولينا، وتياغو ألمادا، رغم انتقال الأخيرين إلى ناديين آخرين منذ ذلك الحين. وكان بإمكان أتلتيكو تأجيل مباراته الافتتاحية أمام مالاغا إلى أواخر أغسطس (آب) أيضاً.

لكن الفنان الكندي ذا ويكند سيقيم حفلات على ملعب ميتروبوليتانو أيام 28 و29 و30 أغسطس (آب)، ولذلك سيستضيف فريق دييغو سيميوني مالاغا، يوم الأربعاء. ويبقى من غير المعروف ما إذا كان أبطال العالم، ومن بينهم يورينتي وباينا، سيشاركون في المباراة، خصوصاً أنهم عادوا إلى التدريبات قبل سبعة أيام فقط من انطلاق موسم ناديهم.

كما لا يزال موقف الأرجنتيني خوليان ألفاريز غير واضح، في ظل استمرار قصة انتقال محتمل إلى برشلونة، رغم إصرار إدارة أتلتيكو على أن اللاعب ليس للبيع.

من جهته، كان جيوفاني لو سيلسو، لاعب وسط ريال بيتيس، ضمن منتخب الأرجنتين الذي وصل إلى نهائي كأس العالم، ولذلك تأجَّلت مباراة بيتيس أمام فالنسيا إلى يوم الثلاثاء 25 أغسطس (آب). أما سيلتا فيغو، فلديه أيضاً المهاجم بورخا إغليسياس الذي شارك مع منتخب إسبانيا، ومع ذلك كان من المقرر أن يستضيف أوساسونا خلال عطلة الأسبوع الافتتاحي.

لكن تضرر أرضية ملعب بالايدوس في فيغو جعل العشب غير صالح لاستضافة المباراة هذا الأسبوع. ولذلك أعلنت رابطة الدوري الإسباني يوم الخميس تأجيل مباراة سيلتا فيغو وأوساسونا إلى الخميس 27 أغسطس (آب). الخلاصة: غياب برشلونة وريال مدريد عن الجولة الأولى ليس بسبب قرار خاص بالناديين، وإنما نتيجة اتفاق عام لحماية اللاعبين الذين وصلوا إلى المراحل الأخيرة من كأس العالم، ومنحهم الحد الأدنى المطلوب من الراحة والإعداد قبل العودة إلى المنافسات المحلية.