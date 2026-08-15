فريق «ديفيلوبمينت» ينسحب من طواف البرتغال عقب وفاة تارلينغ

أعلن فريق إن إس إن سيكلينغ، الكيان الأم لفريق إن إس إن ديفيلوبمينت المنافس في بطولات الاتحاد الدولي للدراجات، السبت، انسحاب فريق إن إس إن ديفيلوبمينت من المراحل المتبقية من طواف البرتغال عقب وفاة المتسابق البريطاني فينلي تارلينغ البالغ من العمر 19 عاماً.

وتوفي تارلينغ إثر حادث وقع خلال المرحلة الثامنة من طواف البرتغال، الجمعة. وأفادت «هيئة الإذاعة والتلفزيون البرتغالية (آر تي بي)» بأنه صدم بسيارة غير مشاركة في السباق كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

وكان المتسابق الويلزي المتخصص في سباقات ضد الساعة، الذي انضم إلى فريق إن إس إن ديفيلوبمنت، العام الماضي، هو الشقيق الأصغر للمتسابق جوش تارلينغ من فريق نت كومباني - إنيوس.

ونشر فريق إن إس إن، عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «عقب الوفاة المأساوية لفينلي تارلينغ أمس الجمعة، انسحب فريق إن إس إن ديفيلوبمنت من المراحل المتبقية من طواف البرتغال. وبالدعم الكامل من والدي فينلي، سيواصل الفريق المشارك في الجولة العالمية مشاركاته عبر سباق التشيك وسباق النرويج القطبي. وسنظل نحمل ذكرى فينلي في قلوبنا بينما نتسابق تكريماً له، ونمارس ما كان يحبه أكثر من أي شيء آخر. نود أن نشكر الجميع في مجتمع رياضة الدراجات وخارجه على الدعم الهائل في هذه الأوقات العصيبة».

ويعد فريق إن إس إن ديفيلوبمنت فريق التطوير الخاص بفريق إن إس إن سيكلينغ، المشارك في الجولة العالمية التابعة للاتحاد الدولي للدراجات.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن منظمو طواف البرتغال أن السباق سيستمر بإقامة المرحلة قبل الأخيرة.

وقال المنظمون: «قبل الانطلاق، سيقام تكريم فينلي تارلينغ، يشارك فيه جميع المتسابقين وعائلة الطواف كتعبير عن الاحترام والحزن، اتفق الرعاة الرئيسيون للحدث مع المنظمين على إلغاء جميع الأنشطة المقررة لليومين الأخيرين».

وستقام المرحلة التاسعة السبت وتمتد بطول 141 كيلومتراً من باريديس إلى مونديم دي باستو.