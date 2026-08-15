عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:26 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

متفوقاً على كبار «البريميرليغ»... الهلال يقترب من خطف بيدرو نيتو

البرتغالي بيدرو نيتو جناح تشيلسي (رويترز)
البرتغالي بيدرو نيتو جناح تشيلسي (رويترز)
TT
TT

متفوقاً على كبار «البريميرليغ»... الهلال يقترب من خطف بيدرو نيتو

البرتغالي بيدرو نيتو جناح تشيلسي (رويترز)
البرتغالي بيدرو نيتو جناح تشيلسي (رويترز)

اقترب نادي الهلال من حسم واحدة من أبرز صفقات فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما دخل في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع البرتغالي بيدرو نيتو، جناح تشيلسي، متفوقاً في سباق شهد خلال الأسابيع الماضية اهتمام عدد من كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بخدمات اللاعب. وحسب الصحافي البلجيكي المتخصص في سوق الانتقالات، ساشا تافوليري، حقق الهلال تقدماً كبيراً في الصفقة، وتوصل بالفعل إلى اتفاق مع نيتو بشأن الشروط الشخصية لعقده، فيما أبدى تشيلسي استعداداً للسماح للاعب بالرحيل إذا حصل على العرض المالي الذي يرضيه.

وأشار التقرير إلى أن النادي اللندني بات يطلب نحو 60 مليون يورو، ما يعادل قرابة 52 مليون جنيه إسترليني، مقابل التخلي عن الدولي البرتغالي. وتأتي تلك التطورات بعد فترة لم يكن فيها الهلال الاسم الوحيد المرتبط باللاعب، إذ تحول نيتو خلال الصيف إلى أحد الأسماء المطلوبة في سوق الانتقالات الإنجليزية، وسط اهتمام من مانشستر سيتي وليفربول، قبل أن تدخل أندية أخرى على الخط.

وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية قد أشارت سابقاً إلى نشوب منافسة على توقيع نيتو، مؤكدة وجود أندية سعودية مهتمة باللاعب إلى جانب ليفربول ومانشستر سيتي، في وقت كان تشيلسي يسعى فيه إلى تحقيق التوازن المالي بعد إنفاق مبالغ ضخمة في سوق الانتقالات.

وتزايد الحديث عن مانشستر سيتي بصورة خاصة خلال أغسطس (آب). ونقلت شبكة «ESPN»، خلال الأسبوع الماضي، أن بطل إنجلترا السابق يدرس التحرك للتعاقد مع الجناح البرتغالي، وأن تشيلسي كان منفتحاً على التفاوض رغم اعتبار نيتو عنصراً مهماً في الفريق، فيما كان السعر المتداول في ذلك الوقت يصل إلى نحو 70 مليون جنيه إسترليني. ولم يكن اهتمام سيتي عابراً، إذ أكدت «الغارديان»، الخميس، أن نيتو يمثل خياراً جذاباً بالنسبة إلى مدرب مانشستر سيتي إنزو ماريسكا، الذي يعرف اللاعب جيداً من فترة عمله في تشيلسي. وجاء التفكير في نيتو في ظل تحركات سيتي لإعادة تشكيل خطه الهجومي وإمكانية رحيل بعض لاعبيه. وفي الوقت نفسه، اتسعت قائمة الأندية الإنجليزية المرتبطة بالجناح البرتغالي. فقد ذكرت «الغارديان» أن آرسنال أصبح أحدث الأندية التي ارتبط اسمها بنيتو، إلى جانب ليفربول وتوتنهام، وهو ما عكس حجم الطلب على اللاعب قبل ظهور الهلال بوصفه المرشح الأكثر جدية للحصول على توقيعه.

لكن التحرك السعودي لم يبدأ مع الساعات الأخيرة. ففي أواخر يوليو (تموز) الماضي كانت تقارير سوق الانتقالات قد وضعت نيتو بالفعل ضمن دائرة اهتمام أندية «دوري روشن»، بالتزامن مع اهتمام ليفربول ومانشستر سيتي، قبل أن تتحول الصورة في منتصف أغسطس من مجرد اهتمام إلى مفاوضات مباشرة ومتقدمة مع الهلال.

والفارق الجوهري في التطورات الجديدة هو أن الهلال، وفقاً لتافوليري، لم يعد في مرحلة استطلاع موقف اللاعب فقط، وإنما تجاوز تلك الخطوة إلى الاتفاق معه على الشروط الشخصية، ليصبح التفاوض مع تشيلسي حول قيمة الصفقة العقبة الأساسية المتبقية أمام إتمام الانتقال.

ويبدو كذلك أن موقف تشيلسي المالي من نيتو أصبح أكثر مرونة مقارنة بالتقارير السابقة. فبينما تحدثت تقارير مطلع أغسطس عن إمكانية رحيله مقابل نحو 70 مليون جنيه إسترليني، تشير المعلومات الأحدث المنسوبة إلى تافوليري إلى استعداد النادي الإنجليزي للتخلي عنه مقابل قرابة 60 مليون يورو، مما قد يسهّل مهمة الهلال في الوصول إلى اتفاق نهائي. وبذلك، انتقل الهلال إلى موقع متقدم في سباق كان يضم أسماء ثقيلة من الدوري الإنجليزي. إلا أن الصفقة، حتى الآن، لا يمكن اعتبارها محسومة بصورة نهائية؛ فالاتفاق المشار إليه يتعلق بالشروط الشخصية بين النادي السعودي واللاعب، في حين لا تزال المفاوضات مع تشيلسي بشأن قيمة الانتقال بحاجة إلى اتفاق نهائي.

بيدرو نيتو تألق مع البرتغال في المونديال الأخير (أ.ب)

وُلد بيدرو لومبا نيتو في مدينة فيانا دو كاستيلو البرتغالية في 9 مارس (آذار) 2000، ويبلغ من العمر 26 عاماً. ويلعب أساساً في مركز الجناح، ويمكنه الظهور على الجبهتين اليمنى واليسرى، ويتميز بسرعته وقدرته على المراوغة والتحول بالكرة، مع اعتماده بصورة أساسية على قدمه اليسرى. بدأ نيتو مسيرته في أكاديمية سبورتينغ براغا، ووصل إلى الفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره. وسجل في ظهوره الأول مع الفريق أمام ناسيونال في مايو (أيار) 2017، ليصبح، بعمر 17 عاماً وشهرين وخمسة أيام، ثالث أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ براغا.

ولم يطل بقاؤه في البرتغال، إذ انتقل إلى لاتسيو الإيطالي في صيف 2017، في تجربة امتدت موسمين، وكان ضمن الفريق الذي تُوّج بكأس إيطاليا، قبل أن تبدأ المرحلة الأهم في مسيرته عندما انتقل إلى ولفرهامبتون الإنجليزي في أغسطس 2019. وخلال خمس سنوات مع ولفرهامبتون، تحول نيتو إلى أحد أبرز لاعبي الفريق، رغم تعرضه لإصابات عطلت مسيرته في بعض الفترات.

ووفق الموقع الرسمي لتشيلسي، خاض الجناح البرتغالي 135 مباراة بقميص الولفز، وكان موسمه الأخير مع الفريق لافتاً، بعدما أسهم في 11 هدفاً خلال 20 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي. وفي أغسطس 2024، دفع تشيلسي إلى الحصول على خدماته ووقع معه عقداً لمدة سبع سنوات. وفي موسمه الأول قبل كأس العالم للأندية، شارك نيتو في 45 مباراة، وسجل ستة أهداف وصنع ستة أخرى، وأسهم في تتويج الفريق بلقب دوري المؤتمر الأوروبي. ثم شارك مع تشيلسي في كأس العالم للأندية، وظهر أساسياً في جميع مباريات الأدوار الإقصائية، وصولاً إلى الفوز على باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية، ليضيف لقب كأس العالم للأندية إلى سجله. وواصل نيتو دوره البارز في موسم 2025-2026، إذ تشير أرقام تشيلسي الرسمية إلى مشاركته في 52 مباراة بجميع المسابقات، بدأ 43 منها أساسياً، وسجل 10 أهداف وصنع 10 أخرى، بإجمالي 4086 دقيقة. كما أنهى الموسم باعتباره صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة بين لاعبي تشيلسي في جميع البطولات. وسجل البرتغالي خلال الموسم أول ثلاثية (هاتريك) في مسيرته مع الفريق الأول، خلال مواجهة هال سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن بينها هدف مباشر من ركلة ركنية.

نيتو مع منتخب البرتغال

مر نيتو بمختلف منتخبات البرتغال للفئات السنية قبل ظهوره الأول مع المنتخب الأول في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، ولم يحتج إلى وقت طويل لافتتاح رصيده الدولي، إذ سجل في ظهوره الأول خلال الفوز الودي على أندورا بسبعة أهداف دون رد.

وشارك نيتو في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، قبل أن يكون جزءاً من المنتخب البرتغالي المتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية في 2025. وشارك في الفوز على ألمانيا في نصف النهائي، ثم صنع هدفاً في المباراة النهائية أمام إسبانيا التي انتهت بالتعادل (2-2) قبل أن تحسم البرتغال اللقب بركلات الترجيح.

كما شارك نيتو أساسياً في مباريات البرتغال الخمس في كأس العالم 2026، وصنع هدفاً خلال البطولة، قبل خروج المنتخب أمام إسبانيا.

وحسب البيانات الإحصائية المتاحة، تجاوز نيتو حاجز الثلاثين مباراة دولية مع البرتغال بمختلف مسابقات المنتخب الأول حتى صيف 2026، بعدما شارك في تسع مباريات دولية خلال عام 2026 وحده، من بينها خمس مباريات في كأس العالم. ويملك نيتو في سجله حتى الآن كأس إيطاليا مع لاتسيو، ودوري المؤتمر الأوروبي، وكأس العالم للأندية مع تشيلسي، بالإضافة إلى دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال.

وفي حال نجاح الهلال في إغلاق المفاوضات مع تشيلسي، سيكون النادي السعودي قد حسم سباقاً ضم مجموعة من أبرز أندية الدوري الإنجليزي للحصول على جناح لا يزال في السادسة والعشرين من عمره، ويدخل الصفقة بعد موسم أنهاه بعشرة أهداف وعشر تمريرات حاسمة مع تشيلسي، وبعد مشاركة أساسية مع البرتغال في مونديال 2026.

مواضيع
الرياضة كرة القدم نادي الهلال تشيلسي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

من مانشستر إلى الخبر... القادسية يضع اللمسات الأخيرة على صفقة رايندرز

رياضة عالمية تيجاني رايندرز لاعب مان سيتي يقترب من القادسية (إ.ب.أ)

من مانشستر إلى الخبر... القادسية يضع اللمسات الأخيرة على صفقة رايندرز

بات انتقال الهولندي تيجاني رايندرز من مانشستر سيتي إلى القادسية مسألة إجراءات أخيرة، بعدما توصلت الأطراف إلى اتفاق على الصفقة.

مهند علي (القاهرة)
رياضة عالمية الألماني يوهانس ليبمان يحتفل بالميدالية الذهبية لسباق 1500 متر حرة (رويترز)
رياضة عالمية

ليبمان يحطم الرقم القياسي العالمي ويتوَّج بذهبية أوروبا في سباق 1500 متر حرة

حطم السباح الألماني يوهانس ليبمان الرقم القياسي العالمي في طريقه للتتويج بالميدالية الذهبية لسباق 1500 متر حرة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة سعودية من مباراة التعاون والخليج (واس)
رياضة سعودية

السلبية تخيم على مواجهة التعاون والخليج

خيّم التعادل السلبي على مباراة التعاون والخليج في الجولة الافتتاحية للدوري السعودي للمحترفين، السبت.

خالد العوني (بريدة)
رياضة عالمية فريق باريس سان جيرمان يتدرب استعداداً لمواجهة لانس (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

باريس سان جيرمان يطمع في لقب جديد أمام لانس في السوبر الفرنسي

يطمع فريق باريس سان جيرمان في إضافة لقب جديد لخزائنه عندما يواجه لانس، الأحد، في النسخة رقم 50 من بطولة كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (باريسفرن)
رياضة عالمية ماينز الألماني هزم ضيفه بورنموث الإنجليزي ودياً (نادي بورنموث)
رياضة عالمية

ماينز يهزم بورنموث في آخر البروفات الوديّة

فاز ماينز الألماني على ضيفه بورنموث الإنجليزي بنتيجة 2 - 1 في مباراة ودية السبت في ختام استعداد الفريقين لمنافسات الموسم الجديد.

«الشرق الأوسط» (ماينز (ألمانيا))
الرياضة رياضة سعودية

كأس الملك... البطولة الأغلى «سعودياً» تنطلق بـ 3 مواجهات

الشباب لتسجيل بداية قوية في البطولة (موقع النادي)
الشباب لتسجيل بداية قوية في البطولة (موقع النادي)
TT
TT

كأس الملك... البطولة الأغلى «سعودياً» تنطلق بـ 3 مواجهات

الشباب لتسجيل بداية قوية في البطولة (موقع النادي)
الشباب لتسجيل بداية قوية في البطولة (موقع النادي)

تنطلق، مساء الأحد، مباريات الدور الـ32 من بطولة كأس الملك السعودي، والتي تستمر حتى الأربعاء، إذ تُقام المباريات بنظام «خروج المغلوب» والتأهل المباشر نحو دور الـ16.

وتُعدُّ كأس الملك، البطولة الأغلى محلياً، حيث يحصل حامل لقب النسخة على جائزة مالية قدرها 10 ملايين ريال، إضافة إلى تأهل البطل للمشارَكة في بطولة خارجية «دوري أبطال آسيا 2» في حال لم يكن مؤهلاً للتأهل لبطولة آسيا للنخبة.

عشرة ملايين ريال في انتظار بطل كأس الملك هذا الموسم (موقع بطولة كأس الملك)

وتُقام البطولة بنظام خروج المغلوب بدءاً من دور الـ32، إذ تُشارك فيها أندية الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى فرق دوري الدرجة الأولى التي تحتل المراكز الـ14 الأولى في سلم الترتيب وفقاً للموسم الأخير.

ويشهد الأحد، إقامة 3 مواجهات، حيث يحلُّ الشباب ضيفاً على نظيره فريق الوحدة بمكة المكرمة، إذ أسهمت القرعة بإقامة مباريات دور الـ32 على أرض الفرق الأقل في التصنيف.

وإلى جوار مواجهة الوحدة أمام الشباب، يستضيف العروبة القادم من دوري الدرجة الأولى نظيره أبها الصاعد حديثاً لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين في مدينة سكاكا بالجوف، ويستقبل البكيرية نظيره الحزم على ملعب نادي البكيرية بالمدينة ذاتها.

ويتطلع الشباب الذي خرج من خسارة ثقيلة في بداية مشواره في الموسم الجديد أمام القادسية، للعودة من مكة المكرمة ببطاقة التأهل للدور التالي وتجنُّب حدوث أي مفاجأة، خصوصاً أنَّ الوحدة لم يبدأ موسمه بعد، حيث تنطلق منافسات الدوري السعودي للدرجة الأولى الأسبوع المقبل.

وعزَّز الشباب صفوفه بعد مباراته الأولى بصفقات، إذ أعلن ضم ضاري العنزي، ثم أعلن تعاقده مع المهاجم رودجرز مارتينيز الذي كان يمتلك تجربةً مميزةً مع التعاون.

الوحدة بدوره يسعى دائماً للظهور بصورة مختلفة ببطولة كأس الملك، إذ سبق له أن حقَّقها قبل سنوات طويلة، ونجح في بلوغ نهائي البطولة قبل عدة مواسم قبل خسارة اللقب أمام الهلال، وحينها كان حاضراً في الدوري السعودي للمحترفين، أما الآن فالأمر يبدو مختلفاً، حيث يعيش الفريق مرحلة تغير واختلاف في الموسم الجديد على الصعيدَين الإداري والفني، ويتطلع لموسم يتكلل بالنجاح في الصعود إلى مصاف أندية دوري المحترفين.

وفي مدينة سكاكا بالجوف، يستقبل العروبة ضيفه أبها في مهمة يتطلع من خلالها لاستغلال إقامة المواجهة على أرضه وخطف بطاقة التأهل نحو الدور المقبل من البطولة.

من تدريبات الوحدة الأخيرة (موقع النادي)

العروبة كان حاضراً في دائرة المنافسة الموسم الماضي على صعيد دوري الدرجة الأولى، وكان قريباً من مرافقة أبها في الصعود قبل خسارته في نصف نهائي الملحق أمام العلا.

وسيعمل أبها الذي دشن رحلته في الدوري السعودي للمحترفين بخسارة مزعجة أمام الحزم، على تلافي التعثر بالعودة من الجوف ببطاقة التأهل وإكمال المشوار في البطولة الأغلى.

وغادر العروبة وأبها البطولة من الدور الأول في النسخة الماضية، بعد أن خسر أبها أمام الشباب بركلات الترجيح، بينما خسر العروبة من القادسية بنتيجة 1 - 3، وغادر سريعاً.

وفي مدينة البكيرية، يحتدم التنافس بين صاحب الأرض، فريق البكيرية، ونظيره الحزم الذي يمتلك أفضليةً فنيةً بالأدوات التي يمتلكها وحضوره في الدوري السعودي للمحترفين.

ويتطلع البكيرية القادم من دوري الدرجة الأولى، لبلوغ الدور المقبل وتجنب المغادرة السريعة، حيث شهدت النسخة الماضية خروجه من دور الـ32 عقب خسارته أمام الخلود.

في حين يسعى الحزم في ظلِّ استقراره مع التونسي جلال القادري، إلى مواصلة المشوار في البطولة، وتسجيل حضور مختلف عن الموسم الماضي الذي ودَّع فيه من دور الـ16، حيث ظهر في مباراته الأولى هذا الموسم أمام أبها بصورة مثالية ومطمئنة لأنصاره.

مواضيع
كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

هل تستدعي الانطلاقة الهلالية قلق المدرجات الزرقاء؟

جماهير الهلال ترى أن البداية مقلقة رغم الفوز العريض على الفيصلي (تصوير: سعد العنزي)
جماهير الهلال ترى أن البداية مقلقة رغم الفوز العريض على الفيصلي (تصوير: سعد العنزي)
TT
TT

هل تستدعي الانطلاقة الهلالية قلق المدرجات الزرقاء؟

جماهير الهلال ترى أن البداية مقلقة رغم الفوز العريض على الفيصلي (تصوير: سعد العنزي)
جماهير الهلال ترى أن البداية مقلقة رغم الفوز العريض على الفيصلي (تصوير: سعد العنزي)

دشن الهلال مشواره في الدوري السعودي للمحترفين هذا بتحقيق العلامة الكاملة، بعد فوزه على الفيصلي الصاعد حديثاً لمصاف دوري المحترفين، بنتيجة 4/2، لكن هذا الفوز كان باهتاً في عيون أنصار النادي، وغير مقنع بالنسبة لهم في ظل استمرار حالة عدم التوازن، والتراجع الدفاعي المبالغ فيه، وغياب الحلول الهجومية، وهو السيناريو نفسه الذي عاشه الفريق الموسم الماضي.

وترتكز حالة عدم التوازن في الأداء والأسلوب الفني للاعبين بقيادة مدربهم الإيطالي سيموني إنزاغي، على أن الهلال خرج من الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف نظيفة، وكان هو المسيطر على مجريات اللقاء، والمستحوذ على دوران الكرة، وبهذه النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول، وبحكم أن المنافس من الأندية الصاعدة حديثاً، توقع الهلاليون أنهم على موعد مع عرض فني مختلف في الشوط الثاني، لكن ما حدث كان أشبه بالصدمة بعدما سجل الفيصلي هدفه الأول، وبعدها بخمس دقائق أضاف هدفه الثاني، لتصبح النتيجة 2-3 للهلال عند الدقيقة 64،

سمر فيل في ظهوره الأول مع الهلال (تصوير: سعد العنزي)

وبعدها بدقيقتين أنقذ المغربي ياسين بونو مرمى فريقه من انفرادة للفيصلي كاد بها أن يعادل النتيجة، لتتعالى أصوات الغضب والاستهجان للجماهير الهلالية في مدرجات المملكة أرينا، تجاه أداء لاعبي فريقها منذ انطلاق الشوط الثاني، الذي تفوق فيه الفيصلي بشكل مطلق، وكان الأكثر استحواذاً وسيطرة على الكرة، وسط تراجع للهلال مع غياب الانضباط الفني في خطوطه، إذ إنه لم يتمكن من الدفاع بشكل جيد، لأن الشباك الزرقاء استقبلت هدفين، كما أن الفريق لم ينجح في تدوير الكرة والاستحواذ عليها، بالإضافة إلى انعدام الاستفادة من التحولات الهجومية، نظراً لتقدم لاعبي الفيصلي وترك مساحات أكبر في منطقة دفاعهم، ليصبح أنصار «الزعيم» على أعصابهم حتى الدقيقة 82 التي شهدت تسجيل فريقهم الهدف الرابع عن طريق ضربة جزاء، وهي الثالثة التي احتسبت للهلال في هذه المباراة، مما يوضح حالة الأزرق الفنية على مستوى الثلث الهجومي تحديداً، بحكم أن ثلاثة أهداف من الأربعة التي سجلها في المباراة جاءت من علامة الجزاء.

إنزاغي وعد بتصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة (تصوير: سعد العنزي)

تلك البداية المرتبكة، أبدى فيها سيموني إنزاغي عدم رضاه بما حصل خلالها، خصوصاً من ناحية أداء اللاعبين في الشوط الثاني، قائلاً: «في الشوط الأول لعبنا بشكل رائع، وفي الشوط الثاني حصل نقص في العطاء بالنسبة لبعض اللاعبين، لكن بإمكاننا تحسين ذلك، وهذا الشيء عانينا منه كجهاز فني، لكننا نعمل دوماً لإسعاد جماهيرنا، لكن هذه الوعود لا يؤخذ بها من فئة كبيرة من أنصار الزعيم، كونهم قد تلقوا منها الكثير في الموسم الماضي، لكن دون وجود إصلاح حقيقي ومختلف في طريقة لعب فريقهم، والإدارة الفنية لمجريات المباريات من قبل المدرب إنزاغي، فهل ينجح الأخير في إقناع الهلاليين بأداء فريقهم في الفترة المقبلة، أم يستمر الحال كما هو عليه؟».

مواضيع
الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

كأس العالم للرياضات الإلكترونية: كارلسن بطلا للشطرنج

كارلسن لحظة تتويجه باللقب (الشرق الأوسط)
كارلسن لحظة تتويجه باللقب (الشرق الأوسط)
TT
TT

كأس العالم للرياضات الإلكترونية: كارلسن بطلا للشطرنج

كارلسن لحظة تتويجه باللقب (الشرق الأوسط)
كارلسن لحظة تتويجه باللقب (الشرق الأوسط)

أحرز النجم النرويجي ماغنوس كارلسن، لقب الشطرنج في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 بعد تقديم أداء قوي في مشواره نحو الصدارة، ليحصد لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي.

واحتفظ كارلسن بسجل نظيف يخلو من الهزائم خلال مشاركاته في البطولة، مما يعزز مكانته كأفضل لاعب شطرنج في العالم على الإطلاق.

وأحرز بطل فريق تيم ليكويد ثاني ألقابه في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بعد هيمنته على جميع منافساتها، حيث تغلّب على منافسه البيلاروسي دينيس لازافيك، لاعب فريق إيه جي دوت إيه إل، في جولتين متتاليتين خلال النهائي الكبير.

ورغم نجاح لازافيك في تحقيق التعادل خلال أربع مواجهات مع كارلسن، فإنه عجز عن تحقيق أي انتصار على حامل اللقب، ولم يتمكن من اختراق استراتيجياته المحكمة.

وحافظ كارلسن على سجله الخالي من الهزائم طوال مرحلتي المجموعات والأدوار الإقصائية، محققاً الفوز أو التعادل في جميع منافساته الفردية، مما يبرهن على قدراته ومهاراته المتميزة كأحد أساتذة الشطرنج البارزين.

ونجح النجم النرويجي خلال هذا العام في تقديم أداء مثالي تفوّق فيه على أدائه المتميز في دورة عام 2025، التي تلقى خلالها ثلاث هزائم فقط، مما يتطلب ظهور منافس حقيقي قادر على تحديه في دورة عام 2027، رغم أن ذلك يبدو بعيد المنال حتى الآن.

وشهدت الأدوار الإقصائية فوز كارلسن في الدور نصف النهائي على علي رضا فيروزجا، لاعب فريق تيم فالكونز، الذي سبق له مواجهته في النهائي الكبير لدورة عام 2025.

أما في دورة هذا العام، فكان يتعين على بطل العالم مواجهة منافس جديد هو النجم البيلاروسي الصاعد دينيس لازافيك، البالغ من العمر 19 عاماً وممثل فريق إيه جي دوت إيه إل، الذي لم يتلقَّ سوى خسارة واحدة في مشواره نحو النهائي الكبير أمام هيكارو ناكامورا، لاعب فريق تيم فالكونز، خلال مرحلة المجموعات. وتجددت المواجهة بين لازافيك وناكامورا في الدور نصف النهائي، ليتفوق لازافيك هذه المرة ويحجز مقعده أمام البطل المصنف في المرتبة الأولى عالمياً.

وقدّم لازافيك أداءً قوياً طوال منافسات البطولة، إلا أن وجود البطل النرويجي كان يمثل العقبة الأكبر له؛ حيث حافظ كارلسن على هدوئه وتركيزه الكامل في كل جولة، وشكّل سداً منيعاً قاده لحسم النهائيات لصالحه في جولتين نظيفتين.

وتعليقاً على فوزه باللقب، قال البطل ماغنوس كارلسن: سبق لي مواجهة لازافيك في الكثير من المباريات عبر الإنترنت، وكنت ألعب معه بأسلوب أكثر تهوراً، مما تسبب بهزيمتي في عدة مرات. ولذلك حاولت في هذه البطولة تجنّب منحه أي أفضلية واضحة في مراكز اللعب، واغتنام جميع الفرص التي أتيحت لي لهزيمته.

مواضيع
كأس العالم للرياضات الإلكترونية فرنسا