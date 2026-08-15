أستون فيلا يخسر أمام مونشنغلادباخ في آخر بروفاته الوديّة

اختتم أستون فيلا استعداده لمنافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالخسارة 1-2 أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في مباراة وديّة، أقيمت السبت.

أنهى مونشنغلادباخ الشوط الأول متقدماً بهدفي تيم كلايندنست في الدقيقتين 32 و35.

ورغم النقص العددي في صفوف الفريق الإنجليزي في الشوط الثاني بعد طرد لاعبه البرازيلي أليسون في الدقيقة 67، إلا أن أستون فيلا نجح في تقليص الفارق بهدف سجله النجم الاسكوتلندي جون ماكغين في الدقيقة 69.

وكان الفريق الإنجليزي خسر بالنتيجة نفسها أمام باريس سان جيرمان في مباراة كأس السوبر الأوروبي التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في مدينة سالزبورغ النمساوية.

وسيبدأ أستون فيلا بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهتين صعبتين، حيث سيحل ضيفاً على برايتون ثم يستقبل حامل اللقب آرسنال يومي 23 و31 أغسطس (آب).

وسيشارك الفريق الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

أما بوروسيا مونشنغلادباخ فسيواجه شوت ماينز في الدور التمهيدي لكأس ألمانيا ثم يحل ضيفاً على لايبزيغ في الجولة الأولى من البوندسليغا يومي 23 و29 أغسطس.