فرايبورغ يهزم كريستال بالاس وديّاً في «3 أشواط»

فاز فرايبورغ وصيف بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم الموسم الماضي على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 3-صفر في مباراة ودية، السبت، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

أقيم اللقاء الودي من 3 أشواط بواقع شوطين مدتهما 45 دقيقة إضافة إلى شوط ثالث من 30 دقيقة.

بعد شوط أول سلبي، تقدم فرايبورغ بثنائية سجلها يانيك إنغلهاردت ولوكاس هولر في الدقيقتين 56 و66.

وفي الشوط الثالث، أضاف ديري شيرهانت الهدف الثالث للفريق الألماني بالدقيقة 104.

بهذه الخسارة الثقيلة ينهي كريستال بالاس بقيادة مدربه الجديد بيير ساغ استعداده للموسم المقبل الذي سيستهله الفريق اللندني باختبارات صعبة للغاية؛ حيث سيحل ضيفاً على إيفرتون يوم السبت المقبل، وبعدها بستة أيام يستضيف مانشستر سيتي في أول جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما فرايبورغ فسيحل ضيفاً على ماذرويل الاسكوتلندي يوم الخميس المقبل في الدور التمهيدي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وبعدها بثلاثة أيام يخرج لمواجهة فورتونا دوسلدورف في الدور الأول لكأس ألمانيا.