بايرن ميونيخ يهزم لايبزيغ وديّاً

فاز فريق بايرن ميونيخ على لايبزيغ بنتيجة 3 - 1، السبت، في مباراة وديّة جمعت بينهما استعداداً لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الألماني.

وسجل الكولومبي لويس دياز هدف تقدم بايرن في الدقيقة 13، وذلك بعدما شهدت المباراة تبديلاً مبكراً بخروج المدافع النمساوي كونراد لايمر في صفوف بايرن للإصابة ليشارك الفرنسي ساشا بوي بدلاً منه في الدقيقة العاشرة.

ونجح برايان غرودا في تسجيل التعادل للايبزيغ في الدقيقة 52، وبعد 5 دقائق استطاع بايرن أن يستعيد التقدم مرة أخرى بهدف الوافد الجديد ناثانيال براون.

وسجل البديل جمال موسيالا هدفاً ثالثاً في الدقيقة 81 ليكمل الثلاثية الودية لبايرن، والتي يستعد من خلالها الفريق لخوض مباراة كأس السوبر الألماني «كأس فرانز بيكنباور»، يوم السبت، المُقبل ضد بوروسيا دورتموند.

في المقابل، فإن لايبزيغ يخوض في اليوم نفسه مباراة الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا ضد آينتراخت ترير.