جماهير تشيلسي تهاجم إنزو فرنانديز خلال وديّة سوسيداد

تعرض إنزو فرنانديز لاعب وسط تشيلسي لصافرات الاستهجان من جماهير فريقه بعد مشاركته بديلاً في مباراة ودية انتهت بفوز النادي اللندني على ريال سوسيداد بنتيجة 3 - 1، السبت.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن جماهير تشيلسي عبَّرت عن غضبها بوضوح تجاه نجم الفريق الذي أبدى رغبة في الرحيل عن الفريق، وذلك بعد مشاركته بديلاً مكان ريس جيمس في الدقيقة 62 من المباراة الودية التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

وأضافت أنه في المقابل، تلقى اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، التحية من فئة أخرى من الجماهير.

وأشارت إلى أن فرنانديز أبلغ مسؤولي تشيلسي في مايو (أيار) برغبته في الرحيل.

ولفتت إلى أن النادي اللندني اشترط 120 مليون جنيه إسترليني (162 مليون دولار) مقابل بيع إنزو فرنانديز، الذي يحظى باهتمام من نادي مانشستر سيتي، ولكن تشيلسي لم يتلق عرضاً رسمياً للاعبه بعد، لذا أغلق الباب أمام الحديث عن مستقبل نجمه.

وسجل فرنانديز هدف التعادل لمنتخب الأرجنتين أمام إنجلترا في قبل نهائي كأس العالم خلال يوليو (تموز)، قبل أن يحصل على بطاقة حمراء ليطرد من المباراة النهائية التي انتهت بخسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا.