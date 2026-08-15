توتنهام يهزم هوفنهايم بثلاثية ودياً

فاز فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على نظيره هوفنهايم الألماني (3-صفر)، السبت، في تجربة وديّة يستعد من خلالها الفريقان لبداية الموسم الجديد.

وسجل ثلاثية توتنهام البرازيلي ريتشارليسون في الشوط الأول، والجناح الإنجليزي الشاب ميكي مور (هدفين) في الشوط الثاني.

ويخوض توتنهام مباراة وديّة جديدة ضد هوفنهايم أيضاً، الأحد، لتجربة مزيد من العناصر، قبل أن يبدأ الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة برنتفورد يوم السبت المقبل.

أما هوفنهايم فتنتظره مباراة ضد إرتسغيبرغه أوه في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا يوم السبت المُقبل، ثم يبدأ مشوار الدوري الألماني يوم 29 أغسطس (آب) بمواجهة ضد كولن بالجولة الأولى.