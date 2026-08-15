تشيلسي يهزم ريال سوسيداد وديّاً بثلاثية

تغلب فريق تشيلسي الإنجليزي على نظيره ريال سوسيداد الإسباني بنتيجة 3 - 1 في تجربة ودية جمعت بينهما، السبت، استعداداً للموسم الجديد.

وسجل الوافد الجديد من أستون فيلا مورغان روجرز هدف تقدم تشيلسي في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل جون أرامبورو لسوسيداد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 47، نجح البرازيلي جواو بيدرو في إعادة التقدم لتشيلسي من جديد، بهدف ثانٍ سجله من تمريرة زميله ريس جيمس قائد الفريق.

وعاد بيدرو ليسجل هدفاً ثالثاً لتشيلسي في الدقيقة 77 بعد تمريرة من المدافع الفرنسي مالو غوستو.

ويتأهب تشيلسي لانطلاق مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يخوض مواجهة لندنية ضد جاره فولهام على ملعب الأخير يوم 24 أغسطس (آب) الحالي.

أما سوسيداد فيلعب ضد ريال بيتيس، يوم الجمعة، المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.