الإسرائيلي عنان خلايلة رسمياً إلى كريستال بالاس

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، السبت، تعاقده مع الإسرائيلي عنان خلايلة من فريق رويال ينيون سانت جيلواز البلجيكي، وذلك بعد أسابيع من تعثر انتقال الجناح الإسرائيلي إلى إنتر ميلان.

ووقع خلايلة (21 عاماً) الذي يلعب بشكل أساسي في مركز الجناح الأيمن، عقداً لمدة خمس سنوات «بعد الحصول على التصريح الدولي»، وفقاً لما ذكره النادي الإنجليزي على موقعه الرسمي.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن قيمة الصفقة بلغت 5.‏24 مليون يورو (28 مليون دولار).

وتأتي الصفقة بعد شهر من تصريحات جوزيبي ماروتا، رئيس إنتر ميلان، في مؤتمر صحافي، والتي أكد خلالها أن خلايلة لم يحصل على الموافقة الطبية للانضمام إلى الفريق، رغم توصل الناديين إلى اتفاق بشأن انتقاله.

وقال ماروتا: «إيطاليا لديها تشريعات صارمة للغاية لحماية صحة اللاعبين، وتصدر القرارات من جانب هيئة مستقلة وليس من الطاقم الطبي للنادي. علينا الالتزام بهذا القرار».

وخاض خلايلة، وهو من مواليد حيفا وينتمي لعرب 48، 16 مباراة مع منتخب إسرائيل، وأصبح خامس صفقات كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أوسكار مينغويزا، وتاكيهيرو تومياسو، ودوايت ماكنيل، وإيفان جيساند.