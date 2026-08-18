كأس الملك: النصر يخشى كمين الدرعية... والاتحاد في مأزق النجمة

تتواصل، اليوم الثلاثاء، منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك في يومها الثالث، وسط تطلعات الفرق إلى حجز مقاعدها في الدور المقبل، إذ يحل النصر ضيفاً على الدرعية، ويواجه الاتحاد مضيفه النجمة في بريدة، فيما يلتقي الفيصلي مع نيوم في المجمعة، والجبلين مع الاتفاق في حائل، ويستضيف الأخدود نظيره الخليج في أبها.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة الدرعية والنصر، في اختبار يحمل الكثير من الطموحات لأصحاب الأرض الذين سجلوا حضورهم الأول في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، في مقابل بداية قوية للنصر الذي يتطلع إلى مواصلة انطلاقته الإيجابية والعبور إلى الدور المقبل.

انج بوستيكوغلو خلال التحضيرات (نادي النصر)

ويدخل النصر المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما دشن مشواره في الدوري بانتصار عريض على الفتح بثلاثية نظيفة، مقدماً بداية قوية رغم غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

في المقابل، يسعى الدرعية، الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين، إلى تأكيد الصورة المثالية التي ظهر بها في مباراته الأولى بالمسابقة، رغم خسارته أمام الأهلي بهدف دون رد. ويأمل الفريق في مقارعة النصر والبحث عن إحدى مفاجآت دور الـ32.

وفي بريدة، يستقبل النجمة نظيره الاتحاد في مواجهة يتطلع من خلالها أصحاب الأرض إلى تحقيق مفاجأة وإقصاء حامل الطموحات الكبيرة من البطولة، مستفيدين من البداية المتواضعة للاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما اكتفى بالتعادل أمام الخلود في الجولة الأولى.

ويعيش النجمة مرحلة إعادة بناء بعد هبوطه الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى، واضعاً العودة السريعة إلى دوري المحترفين ضمن أبرز أهدافه. وعزز النادي صفوفه مساء الأحد بجملة من الصفقات، شملت محترفين أجانب وعدداً من العناصر المحلية، في مسعى لرفع جاهزية الفريق قبل استكمال استحقاقاته.

أما الاتحاد، فيدخل اللقاء باحثاً عن استعادة توازنه وتجنب أي مفاجأة مبكرة قد تنهي مشواره في البطولة، خصوصاً في ظل تطلعاته إلى الظهور بصورة مختلفة عن تلك التي قدمها في مستهل مشواره بالدوري.

الاتحاد يريد العبور بهدوء على حساب النجمة (نادي الاتحاد)

وفي المجمعة، يستضيف الفيصلي نظيره نيوم في مواجهة يسعى خلالها «عنابي سدير» إلى تسجيل حضوره بين الكبار وتجاوز منافسه الذي بدأ موسمه بصورة مثالية، بعدما تغلب على الفيحاء 2 - 1 في الجولة الأولى من الدوري.

ورغم خسارته أمام الهلال 2 - 4 في ظهوره الأول هذا الموسم، قدم الفيصلي مستويات لافتة وكان قريباً في أكثر من مناسبة من العودة في النتيجة، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة نيوم في اختبار لا يقبل التعويض.

وفي حائل، يستعيد الجبلين ذكريات مواجهته أمام الاتفاق قبل موسمين، عندما نجح في إقصائه من البطولة، وكان الفريق الشرقي حينها تحت قيادة الإنجليزي ستيفن جيرارد. إلا أن المعطيات تبدو مختلفة هذه المرة، بعدما سجل الاتفاق بداية مميزة في الدوري بفوزه على الرياض 4 - 2.

ويقود الجبلين البرتغالي غوفيا، صاحب الخبرة في الملاعب السعودية، والذي سبق له خوض تجربة مميزة مع النادي، إلى جانب توليه قيادة التعاون بصورة مؤقتة في وقت سابق. وعزز الجبلين صفوفه بعدد من الصفقات استعداداً للموسم الجديد، أبرزها لاعب منتخب الرأس الأخضر يانيك سيميدو، والبرازيلي ليفانور، المهاجم الخبير الذي سبق له تمثيل التعاون والفيصلي والبكيرية.

وفي أبها، يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة مواجهة الأخدود والخليج، حيث يتطلع الفريقان إلى خطف بطاقة العبور ومواصلة المشوار في البطولة.

ويأمل الأخدود، الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي بعد سنوات قضاها بين أندية دوري المحترفين، في تحقيق المفاجأة وتجاوز الخليج، مستفيداً من طبيعة مباريات الكؤوس التي تفتح الباب أمام جميع الاحتمالات.

في المقابل، يدخل الخليج اللقاء بعد خروجه بتعادل ثمين أمام التعاون خارج أرضه في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، ويتطلع إلى البناء على بدايته الإيجابية والعودة من أبها ببطاقة التأهل إلى الدور المقبل.