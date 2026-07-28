دورة واشنطن: وانغ شينيو تهزم باريخا

تغلبت اللاعبة الصينية وانغ شينيو على الأميركية جولييتا باريخا (17 عاماً) بنتيجة 6 / 3 و7 / 6 (7 / 3) في مباراة مثيرة حسمت فيها التأهل عن الدور الأول من دورة واشنطن المفتوحة للتنس للسيدات 2026.

وأقيمت المباراة في مركز «ويليام إتش جي فيتزغيرالد» للتنس، وأظهرت وانغ شينيو قوة رائعة في المجموعة الأولى، ورغم أن مجموع نقاطها كان مساوياً تماماً لمجموع نقاط منافستها (46 نقطة)، فإنها فازت في النهاية بشوط فاصل.

واستغرقت المباراة بأكملها 59 دقيقة و41 ثانية، وتظهر البيانات أن كلا اللاعبتين كانتا تعانيان من انخفاض حادّ في نسبة استغلال فرص كسر الإرسال.

واستغلت وانغ شينيو فرصة واحدة فقط من أصل 5 فرص كسر إرسال، بينما استغلت باريخا فرصة واحدة فقط من أصل 7 فرص.

وفي المجمل، استغلتا فرصتين فقط من أصل 12 فرصة كسر إرسال، ما يبرز معاناتهما في اللحظات الحاسمة.

وحافظت وانغ شينيو على إرسالها القوي، حيث تفوقت على منافستها في عدد الإرسالات الساحقة ونسبة الإرسال الأول، لكن نسبة إرسالها الثاني كانت أقل قليلاً. وتشارك وانغ شينيو، المصنفة 42 عالمياً، لأول مرة في موسم الملاعب الصلبة في أميركا الشمالية في بطولة واشنطن، بينما شقّت باريخا، المصنفة 308 عالمياً، طريقها عبر الأدوار التأهيلية للوصول إلى القرعة الرئيسية، وتعدّ هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها وانغ شينيو.

وعلى الرغم من فارق التصنيف الذي يتجاوز 260 مركزاً، قدّمت باريحا أداءً استثنائياً، مظهرة قوة في اللعب من الخط الخلفي وهجوماً كاسحاً، حتى إنها صمدت أمام لاعبات من بين أفضل 50 لاعبة.

وفي باقي النتائج؛ فازت الأميركية أشلين كروغر على البريطانية كاتي بولتر بمجموعتين لواحدة وبنتائج أشواط 3 / 6 و6 / 2 و6 / 2 لتتقدم إلى الدور الثاني (دور الـ16 من البطولة).

وخسرت الإسبانية كريستينا بوكشا أمام الأوزبكية بولينا كوديرميتوفا بمجموعتين لواحدة، وبنتائج أشواط 7 / 5 و6 / 7 (4 / 7) وصفر / 6، لتودع اللاعبة الإسبانية منافسات البطولة مبكراً.

وحققت الروسية ليودميلا سامسونوفا مفاجأة بالفوز على الأميركية ماديسون كيز، المصنفة السادسة على مستوى البطولة، بتغلبها عليها بمجموعتين لواحدة، وبنتائج أشواط 3 / 6 و6 / 4 و6 / 4.

وتأهلت الإندونيسية جانيس تجين إلى دور الـ16 أيضاً بالفوز على السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا بمجموعتين دون مقابل بواقع 6 / 4 و6 / 2.